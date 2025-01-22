英飛凌於泰國新建後段廠 優化和多元化製造布局

英飛凌宣布，在泰國曼谷南部北欖府（Samut Prakan）的新半導體後段製造基地動土，該廠將優化並進一步豐富公司的製造佈局。英飛凌營運長Rutger Wijburg在總理府與泰國總理貝東塔．欽那瓦正式會晤後啟動了新廠的建設。

新廠的首座廠房預計將於2026年初投入使用，並將根據市場需求靈活地進行擴產。2025年新廠房的所有支出均已納入公司該年的資本支出預測，該項目並且得到了泰國投資促進委員會（BOI）的支持。隨著全球低碳化和氣候保護工作持續推動工業應用和再生能源等領域對功率模組的需求，這座高度自動化的後段廠將在英飛凌多元化的製造佈局方面發揮關鍵作用。

英飛凌營運長Rutger Wijburg表示，「由於低碳化和數位化是推動半導體行業成長的強勁結構性動力，我們正在泰國建立一座先進的後段廠，以滿足未來客戶的需求並加強供應鏈的韌性。這項投資是英飛凌進一步實現多元化製造佈局和優化生產成本戰略的關鍵，同時也與我們擴張前段產能的計畫相匹配。這座新建的後段製造基地將以高效、靈活和高品質的方式運行，確保英飛凌能夠穩定地向客戶提供優質的產品。」

泰國投資促進委員會（BOI）秘書長Narit Therdsteerasukdi表示，「泰國投資促進委員會（BOI）歡迎並支持英飛凌在泰國北欖府投資新建後段模組廠。這一戰略性舉措凸顯了英飛凌與泰國政府之間建立密切、可靠合作關係的重要性，且顯示雙方對泰國營商環境和增長潛力充滿信心。2024年12月成立的泰國國家半導體和先進電子產業政策委員會以及英飛凌的投資將極大地促進這個地區半導體產業和生態系統的發展，使泰國成為全球半導體產業的重要參與者。我們將全力支援泰國電子產業的發展並且協助英飛凌在本地成功完成製造基地的擴建。」

英飛凌將協助位於東南亞中心區域的泰國建立一個強大的半導體生態系統，涵蓋半導體供應鏈中的關鍵元件和材料。公司將透過深化與當地企業和機構的合作，加快半導體生態系統的建設和技能勞動力的培植，同時與大學和當地企業家密切合作，幫助培育具有先進半導體專業知識的高技能工程師人才。為了提高泰國在AI、數位化和自動化方面的競爭力，英飛凌制定了全面的培訓和教育計畫，首批泰國工程師已在英飛凌其他製造基地順利完成培訓。