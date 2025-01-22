快訊

12強賽／7000萬紅包到帳！辜仲諒承諾的獎金 匯入中華隊戶頭

賴總統重話檢討打詐不力 基層警要求道歉：對全台警察公開羞辱

過年求「錢母」聚集財氣！1禁忌別觸犯…求財恐變散財

聽新聞
0:00 / 0:00

數發部：數位韌性預算砍半 憂台灣無衛星最後生命線

中央社／ 台北22日電

數發部今天表示，原本數位韌性應用強化項目下，編列預算新台幣5.3億元，推動非同步衛星網路通訊、增設與強化海纜登陸站等項目，但遭立法院日前刪減3億元，刪減幅度高達56%，扮演台灣對外通訊的「最後的生命線」衛星業務，將受到很大影響。

數發部今天表示，台馬2號海纜初步研判因芯線老化疑似處於斷纜狀態；台馬3號海纜日前也已通報全斷障礙，已請中華電信啟用微波完整備援台灣及馬祖間通訊，預估最快2月可修復完成。數發部今天特別召開記者會對外說明海纜中斷狀況。

數發部政務次長林宜敬指出，數發部今年原本數位韌性應用強化計畫下，編列5億3000多萬元，相關業務內容包含推動非同步衛星網路通訊、增設與強化海纜登陸站、微波網路等，但因日前遭到立法院刪除3億元，刪減幅度高達56%，數發部業務將受到很大影響。

林宜敬指出，數發部仍會盡力推動業務，確保台灣遭受天災與緊急事件時，仍有順暢的對外與對內網路。

立法院大幅刪減數發部預算，數發部韌性建設司司長牛信仁表示，初步盤點，可能造成通訊韌性、資安與民眾收視權益等3大層面影響。

牛信仁表示，第1，數發部獎補助費用遭到大幅刪減，影響多元異質通訊網路整備。衛星可以說是台灣對外通訊「最後的生命線」，預算刪除後，數發部可以維運的非同步衛星終端設備站點就會減少，影響很嚴重。

第2，台灣對外通訊99%都靠海纜，數發部也補助電信業強化海纜登陸站的韌性，但因預算刪減，可能受衝擊。此外，數發部也推動公共安全與救難應變（PPDR），提供警消救災通訊使用，可能因預算刪減，只能使用很小額經費，難持續做PPDR。

牛信仁說明，第3，由於委辦費刪除，恐無法持續補助電信業跟傳播產業的資安經費。此外，預算刪減，可能影響偏遠地區民眾的收視權益，無線電視頻道將無法衛星上鏈提供給偏遠地區收看，地方政府轉播站也無以為繼。持續做好業務工作，但也擔心「巧婦難為無米之炊」。

數發部 生命線 立法院

延伸閱讀

數發部：台馬海纜等10條國內海纜 全列關鍵基礎設施

馬祖海纜斷裂 連江縣府應變通訊暫穩、民眾反映網速不佳

曝海纜近年斷10次未見出面 林憶君疑數發部其心可議

台馬海纜斷 數發部已啟動微波、衛星等多元備援方案

相關新聞

台馬海纜又斷裂…盤點最近兩次斷裂原因 與漁船沒有太大關係

台馬海纜今日凌晨5時多再次出現障礙，這已經是一個月內第二次通告障礙。事實上，這兩次的台馬海纜斷線，與漁船沒有太大關係。數...

台馬海纜兩條全斷了！ 中華電信微波電路救急

中華電信（2412）22日公告指出，台馬第三海纜於1月15日13:36發生障礙，台馬第二海纜於11月22日05:34 發...

晶呈參展2025台北國際電玩展 自製大型顯示屏公開亮相

2025台北國際電玩展於1月23日至2025年1月26日在台北南港展覽館一館4樓舉辦，晶呈科技（4768）透過子公司創視...

數發部：數位韌性預算砍半 憂台灣無衛星最後生命線

數發部今天表示，原本數位韌性應用強化項目下，編列預算新台幣5.3億元，推動非同步衛星網路通訊、增設與強化海纜登陸站等項目...

車用驅動碳化矽功率模組登場 工研院攻高功率電力市場

工研院22日於日本國際電子製造關連展（NEPCON JAPAN）發表車用碳化矽（SiC）技術解決方案，並以「電動車驅動及...

科林研發創新乾式光阻技術 助先進製程良率再進化

科林研發（ Lam Research ）宣布其創新的乾式光阻（dry resist）技術可直接印刷28奈米間距之後段（B...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。