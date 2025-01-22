數發部：數位韌性預算砍半 憂台灣無衛星最後生命線

數發部今天表示，原本數位韌性應用強化項目下，編列預算新台幣5.3億元，推動非同步衛星網路通訊、增設與強化海纜登陸站等項目，但遭立法院日前刪減3億元，刪減幅度高達56%，扮演台灣對外通訊的「最後的生命線」衛星業務，將受到很大影響。

數發部今天表示，台馬2號海纜初步研判因芯線老化疑似處於斷纜狀態；台馬3號海纜日前也已通報全斷障礙，已請中華電信啟用微波完整備援台灣及馬祖間通訊，預估最快2月可修復完成。數發部今天特別召開記者會對外說明海纜中斷狀況。

數發部政務次長林宜敬指出，數發部今年原本數位韌性應用強化計畫下，編列5億3000多萬元，相關業務內容包含推動非同步衛星網路通訊、增設與強化海纜登陸站、微波網路等，但因日前遭到立法院刪除3億元，刪減幅度高達56%，數發部業務將受到很大影響。

林宜敬指出，數發部仍會盡力推動業務，確保台灣遭受天災與緊急事件時，仍有順暢的對外與對內網路。

立法院大幅刪減數發部預算，數發部韌性建設司司長牛信仁表示，初步盤點，可能造成通訊韌性、資安與民眾收視權益等3大層面影響。

牛信仁表示，第1，數發部獎補助費用遭到大幅刪減，影響多元異質通訊網路整備。衛星可以說是台灣對外通訊「最後的生命線」，預算刪除後，數發部可以維運的非同步衛星終端設備站點就會減少，影響很嚴重。

第2，台灣對外通訊99%都靠海纜，數發部也補助電信業強化海纜登陸站的韌性，但因預算刪減，可能受衝擊。此外，數發部也推動公共安全與救難應變（PPDR），提供警消救災通訊使用，可能因預算刪減，只能使用很小額經費，難持續做PPDR。

牛信仁說明，第3，由於委辦費刪除，恐無法持續補助電信業跟傳播產業的資安經費。此外，預算刪減，可能影響偏遠地區民眾的收視權益，無線電視頻道將無法衛星上鏈提供給偏遠地區收看，地方政府轉播站也無以為繼。持續做好業務工作，但也擔心「巧婦難為無米之炊」。