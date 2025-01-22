看好科技與交通雙引擎 賴正鎰：台中房市持續看旺10年

全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今天指出，中科正推動協議價購後二期約90公頃擴建案，供台積電興建1.4或1奈米先進製程建廠，若能爭取到輝達及AI相關高科技業到台中設總部及擴廠，加上台中捷運建設多線齊發，AI科技與交通雙引擎火力全開，台中建設與人口將大躍進。他預估台中房市可延續剛性需求熱度，持續看旺10年。

展望2025年台中房市，賴正鎰提出四大趨勢：(一)受房貸管控影響、推案供給量大的區域，住宅建案銷售鈍化。(二)捷運題材發酵，以台中車站核心地段的老舊市區危老都更案爆發，老舊市區挹注新活水。(三)中科二期土地搞定，台積電擴廠帶來更多外來就業人口。(四)水湳轉運中心、會展中心及綠美圖等今年底啟用，台中巨蛋如火如荼施工中，水湳經貿園區及十四期重劃區更是兵家必爭之地。

他說，川普回歸白宮就職總統後即簽署貿易備忘錄，指示聯邦機構重新審視美國與大陸、加、墨等國的貿易關係，未宣布新的關稅政策，尚待觀望。不久前有傳出美國聯準會的降息循環將減速，外界難免擔心再度引發通膨壓力。大陸方面傳出二月將繼續降準，減少中美貿易關稅衝擊，所以今年大陸延續去年貨幣QE寬鬆政策來加大刺激內需消費與提振經濟動能，一、二線城市恢復釋出土地招拍掛，新房與二手房產持續看漲。

因建材受通膨影響，加上政府徵收碳費今年上路，預料建築材料與建築成本仍會上漲，但在科技族支撐下，剛性需求與換屋族持續進場，台中房市今年應持續穩定。

賴正鎰說，台中房市有台積電中科擴廠及交通帶來人口紅利與剛性需求撐盤，連外地建商都積極佈局台中捷運藍、綠兩條路線的沿線設站地段，尤其在主要站區周圍房價早掀一波漲勢，捷運與中科效應儼然成為穩定房市雙引擎。鄉林除了加重雙北都更、危老合建外，在中部地區，也計畫今年在台中購入3塊土地。