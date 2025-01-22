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曝海纜近年斷10次未見出面 林憶君疑數發部其心可議

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
台馬海纜因不明原因全斷，數發部今開緊急記者會說明。民眾黨立委林憶君質疑，2023年至今連接金馬通訊海纜共10次斷裂，未見數發部說明，總預算遭刪減才出來開記者會。圖／聯合報系資料照片
台馬海纜因不明原因全斷，數發部今開緊急記者會說明。民眾黨立委林憶君質疑，2023年至今連接金馬通訊海纜共10次斷裂，未見數發部說明，總預算遭刪減才出來開記者會。圖／聯合報系資料照片

台馬海纜因不明原因全斷，數發部今開緊急記者會說明。民眾黨立委林憶君質疑，2023年至今，連接金馬通訊海纜共10次斷裂，未見數發部說明，究竟是真心面對問題？還是想利用記者會對總預算遭刪減趁機哭窮？她說，據悉這次無任何外部人為因素，「動機絕對不單純，其心可議？」

林憶君表示，過去無數次海纜斷裂從來不見數發部身影，16日她擔任外交及國防委員會召委，也針對此議題排相關專題報告，但當時數發部都卸責推給這是中華電信的業務，甚至從數發部的書面報告中，發現數發部的重點都是在說明自己單純只是主管法規的監督單位。

林憶君說，數發部僅說「本會尊重各該業者商業經營模式及備援機制..」、「本會督促業者...」等推卸責任說明，但現在竟突然清醒，究竟是真心面對問題？還是根本就是「假意」藉題發揮，根本就是單純是想利用記者會，針對總預算遭刪減的事情趁機「哭窮」罷了。

林憶君表示，據她目前了解，這次傳出的台馬海纜再度全斷，是時間久了劣化斷裂所致，並無任何外部人為因素，如果單純只是技術問題，政府就不應該無限上綱為政治攻防，企圖用緊急召開記者會的方式，藉此讓人民受到恐慌。

林憶君指出，從2023年至今，連接金馬的通訊海纜共出現過10次斷裂，但從來不見數發部主動召開記者會，如今數發部的年度總預算受到影響了，才突然為此緊急召開記者會，「動機絕對不單純，其心可議？」

林憶君續指，從今數發部開記者會近半小時的時間發現，事實證明，數發部有大半時間用在說明這次總預算被刪減的問題，借題發揮的意味頗為濃厚。

林憶君強調，如果數發部是真的有心要解決，就應盡到監督之責，若允諾2月底前能修復完成，就應積極協助相關單位修復，讓離島地區能盡早恢復原有的通訊能量，並確保這段時間的緊急備援通訊也都能正常運行。

總預算 記者會

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