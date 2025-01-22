宏達電去年ESG成果出爐 實踐永續發展

全球智慧型手機與虛擬實境平台和生態系統創新設計領導者HTC（宏達國際電子股份有限公司，以下簡稱「HTC」）不斷追求創新，致力於透過科技使人類生活更加美好，並將技術創新應用於永續發展領域。今（22）日，HTC公布2024年下半年在環境、社會和公司治理（ESG）方面的最新實踐成果，展現科技在低碳轉型與永續價值實現中的關鍵作用。

國際評比獎項表現亮眼

2024年上半年，HTC聚焦創新科技應用，積極開展邁向淨零的六大減碳策略，涵蓋「碳管理與政策」、「低碳營運」、「低碳產品」、「低碳運輸」及「價值鏈議合」和「碳抵銷」等六大面向，並且導入微軟永續雲碳管理平台，成為亞洲首例，完成母子公司ISO 14064-1組織型溫室氣體查證，提前四年完成法規要求。憑藉卓越表現，HTC榮登CDP供應鏈議合領袖榜（A級）。此外，公司在ESG國際評比中屢獲佳績，連續第三年入選富時永續指數成分股，並連續三年獲得EcoVadis銀牌評級，穩居全球前15%。這些成就為下半年持續突破奠定了堅實基礎。

通過SBTi審核 邁向淨零未來

2024年下半年，HTC成為台灣高科技硬體設備產業中第五家通過科學基礎減量目標倡議（SBTi）淨零目標審核的企業！此項國際認可再度證明，HTC不僅是產品創新力的領航者，更是將科技應用於ESG領域的推動者，透過科學基礎減碳計畫帶動產業邁向永續未來。

持續投資再生能源 推動能源轉型

此外，HTC持續投資可再生能源與智慧管理解決方案，其桃園廠區設置的太陽能發電系統已成功從躉售台電轉型至自發自用能源模式。截至2024年12月，已累積78張國家再生能源憑證（T-REC），有效強化可再生能源運用，為企業邁向低碳營運目標提供有力支持。同時，今年4月，HTC於台北總部大樓新設200kW太陽能發電系統正式啟用，年預估發電量達239MWh，該系統於2024年12月通過國家再生能源憑證中心（T-REC）的場勘認證，現已正式啟動累積再生能源憑證（T-REC）。

低碳產品設計 提升產品綠色競爭力

在產品設計上，HTC結合生命週期評估（LCA）工具，深入分析產品從設計到使用與回收的全生命週期碳排放，完成VIVE XR Elite的產品碳足跡盤查與查證，顯示其全生命周期碳排放僅為92.64 kgCO2e，充分展現產品「模組化設計」、「提昇能源效率」、「可回收設計」與「有害物質管理」等四個方向，來提昇產品的綠色競爭力。

榮獲國家永續獎與TCSA跨項殊榮

2024年，HTC除在國際獎項上屢獲佳績，在國內ESG領域上也成績斐然。其中，HTC連續兩年榮獲「國家永續發展獎」，也是唯一連續在2023與2024均獲得該獎的企業。而在台灣企業永續獎（TCSA）部分，HTC囊括三項大獎，首次入選「台灣百大永續典範企業」。此外，HTC再度榮獲「企業永續報告獎最高等級－白金級」（資訊及通訊傳播業第二類），及首次獲得「永續單項績效獎－氣候領袖獎」等殊榮，充分展現HTC在環境保護與社會責任方面的深耕成果。

永續價值鏈 創新驅動下的低碳轉型

HTC致力推動價值鏈低碳化，採用「以大帶小」策略，協助供應商落實減碳行動與技術升級，打造全面低碳的供應生態鏈。