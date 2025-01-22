希捷推出最新 Exos M 硬碟！36TB 大容量擴充旗下技術平台

硬碟大廠希捷（Seagate）22日宣布，向特定客戶推出最新的「Exos M硬碟」樣品，其容量高達36 TB，領先業界。Exos M採用Seagate突破性的熱輔助磁性記錄（HAMR）技術平台Mozaic 3+，為大規模資料中心部署提供了前所未有的儲存規模。對此，基礎架構解決方案供應商戴爾（Dell）則作為首批採用Mozaic3+的客戶之一，預計很快就會將Exos M 32TB整合到其高密度儲存系統中。

Seagate執行長Dave Mosley表示，我們正身處資料儲存和管理方式的重大變革之中，由於雲端規模的持續擴增和 AI的初期應用的推動，資料的產生速度前所未見，需要長期的資料保留和存取，以確保資料導向結果的可靠性。從捕捉訓練檢查點到歸檔原始資料集，組織保留的資料越多，就越能驗證其應用程式是否如預期運作，並視需要調整方向。

Dave Mosley指出，Seagate在磁錄密度方面持續領先，目前Exos M平台上的硬碟樣品容量高達36TB。此外，我們正在執行創新計畫，現已在實驗室測試環境中成功達成單碟超過6TB的容量。Mosley補充；Seagate身為全球領先的EB級資料儲存廠商，以及唯一有能力大規模生產單碟3.6TB硬碟的製造商，我們專注於提供未來應用所需的儲存規模。

事實上，Seagate產品已獲雲端服務供應商採用：目前正與一家領先雲端服務供應商龍頭合作，推動高達32TB容量的Exos M大量出貨。此外，Seagate也在Exos M平台上提供高達36TB容量的硬碟樣品。Mozaic 3+與HAMR創新：Exos M基於Seagate的Mozaic 3+技術平台，業界首見採用熱輔助磁性記錄（HAMR），為資料中心業者提供顯著的規模、總擁有成本（TCO）和永續發展等優勢，包括讓資料中心能在相同的佔地面積內儲存三倍容量、每TB儲存成本降低25%以及每TB能耗降低60%。

據悉，該產品擁有「無與倫比的磁錄密度」團隊解釋，Exos M採用以HAMR為基礎的Mozaic3+平台，透過極高效率的10碟片產品設計提供高達36TB的容量。Seagate是現今唯一一家實現單碟3.6TB磁錄密度的資料儲存公司，未來可望將單碟容量提高到10TB。

ISG產品管理資深副總裁Travis Vigil表示，客戶建立AI工廠的過程中，需要具成本效益、可擴充且靈活的儲存技術，以處理要求最嚴苛的AI工作負載。Dell PowerScale搭配Seagate以HAMR驅動的Mozaic 3+技術，在支援檢索增強生成（RAG）、推理和代理程式工作流程等AI應用場景有著非常關鍵的作用。Dell Technologies和Seagate正共同為領先業界的AI儲存創新樹立新標竿。