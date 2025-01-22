影／台馬海纜又斷 數發部請中華電信啟動微波、衛星備援方案

數位發展部部長黃彥男、次長闕河鳴、林宜敬、韌性建設司司長牛信仁等人今天舉行記者會，說明台馬二號海纜因芯線老化處於斷纜狀態，而日前台馬三號海纜已全斷，因此數發部請中華電信啟用微波完整備援台灣及馬祖間之通訊，並盡速協調海纜船修復台馬二號及三號海纜。

次長林宜敬強調，鑒於台馬海纜近年多次發生障礙，數發部將台馬海纜列入關鍵基礎設施（CI）之重要資產，編列一筆5億3千多萬元預算，日前遭立院刪減3億元，這對數發部有很大的影響，但數發部會確保台灣與離島間的網路暢通。 數位發展部部長黃彥男（中）、次長闕河鳴（右）、林宜敬（左）等人今天舉行記者會，說明台馬二號海纜因芯線老化處於斷纜狀態；而日前台馬三號海纜已全斷，因此數發部請中華電信啟用微波完整備援台灣及馬祖間之通訊，並盡速協調海纜船修復台馬二號及三號海纜。記者許正宏／攝影