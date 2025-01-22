數位韌性預算遭刪56％ 數發部「巧婦難為無米之炊」

數位發展部22日清晨5時34分接獲通報，台馬二號海纜疑似處於斷纜狀態；且台馬三號海纜前亦已通報全斷障礙，數發部已請中華電信（2412）啟用微波完整備援台灣及馬祖間的通訊；然昨日立法院三讀今年度中央政府總預算中，數發部的預算遭大幅度刪減，數發部次長林宜敬22日指出，數位韌性相關預算遭刪56％，無疑將對我國數位韌性通訊有相當大的衝擊。

林宜敬表示，數發部今年在預算編列上，本來就已經有編列有關數位韌性相關的預算，共5億3千多萬的預算要用在強化我國數位韌性上，包過非同步軌道衛星通訊、增設強化海纜登陸站以及微波網路通訊等等。

不過，林宜敬提到，這筆預算已經遭到立法院刪除，刪除額度高達3億，約56%，這無疑將對我國的數位韌性通訊有著相當大的影響。

數發部韌性管理司長牛信仁說明，我國身為海島國家，衛星通訊可以說是我國對外通訊的最後一條生命線，但今年預算遭受刪除確實會讓我國的數位韌性遭到嚴重衝擊，尤其是像這次海纜斷訊後，我國得對外通訊就會被受影響。

牛信仁說，再來就是資安相關的維護，數發部的預算也必須有一大部分運用在資安的維護上，不只是公部門也會協助民間業者做資安的維護，尤其是在電信跟傳播的資安上；再來就是偏遠地區的收視權益，當預算被大幅度刪減後，對於偏遠地區民眾的收視權益也將會受到衝擊。

牛信仁強調，在國會刪減完數發部預算後，經過盤點，確實在今年的預算運用上會有非常大的困難，「巧婦難為無米之炊」數發部在這少少的預算中也會盡可能的維護我國的數位韌性。