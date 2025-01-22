快訊

麥當勞放任性侵？英國調查一年後，上百人集體控訴

LINE免費貼圖13款！蛇年新春吉祥話爆量 「情緒價值」情勒哏圖全都有

日本橫濱王牌左投東克樹驚傳婚外情！對象竟是25歲AV女優

數位韌性預算遭刪56％ 數發部「巧婦難為無米之炊」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數發部22日召開記者會。（余弦妙攝）
數發部22日召開記者會。（余弦妙攝）

數位發展部22日清晨5時34分接獲通報，台馬二號海纜疑似處於斷纜狀態；且台馬三號海纜前亦已通報全斷障礙，數發部已請中華電信（2412）啟用微波完整備援台灣及馬祖間的通訊；然昨日立法院三讀今年度中央政府總預算中，數發部的預算遭大幅度刪減，數發部次長林宜敬22日指出，數位韌性相關預算遭刪56％，無疑將對我國數位韌性通訊有相當大的衝擊。

林宜敬表示，數發部今年在預算編列上，本來就已經有編列有關數位韌性相關的預算，共5億3千多萬的預算要用在強化我國數位韌性上，包過非同步軌道衛星通訊、增設強化海纜登陸站以及微波網路通訊等等。

不過，林宜敬提到，這筆預算已經遭到立法院刪除，刪除額度高達3億，約56%，這無疑將對我國的數位韌性通訊有著相當大的影響。

數發部韌性管理司長牛信仁說明，我國身為海島國家，衛星通訊可以說是我國對外通訊的最後一條生命線，但今年預算遭受刪除確實會讓我國的數位韌性遭到嚴重衝擊，尤其是像這次海纜斷訊後，我國得對外通訊就會被受影響。

牛信仁說，再來就是資安相關的維護，數發部的預算也必須有一大部分運用在資安的維護上，不只是公部門也會協助民間業者做資安的維護，尤其是在電信跟傳播的資安上；再來就是偏遠地區的收視權益，當預算被大幅度刪減後，對於偏遠地區民眾的收視權益也將會受到衝擊。

牛信仁強調，在國會刪減完數發部預算後，經過盤點，確實在今年的預算運用上會有非常大的困難，「巧婦難為無米之炊」數發部在這少少的預算中也會盡可能的維護我國的數位韌性。

數發部 立法院 資安

延伸閱讀

數發部：台馬海纜自然劣化全斷 中華電信微波備援

海纜全數斷裂...網路通訊靠微波支撐 馬祖居民抱怨連連

創泓通吃資安軟硬大餅

沒錢打詐？數發部遭藍白大砍4成預算 黃彥男：只能投降

相關新聞

台馬海纜又斷裂…盤點最近兩次斷裂原因 與漁船沒有太大關係

台馬海纜今日凌晨5時多再次出現障礙，這已經是一個月內第二次通告障礙。事實上，這兩次的台馬海纜斷線，與漁船沒有太大關係。數...

台馬海纜兩條全斷了！ 中華電信微波電路救急

中華電信（2412）22日公告指出，台馬第三海纜於1月15日13:36發生障礙，台馬第二海纜於11月22日05:34 發...

影／台馬海纜又斷 數發部請中華電信啟動微波、衛星備援方案

數位發展部部長黃彥男、次長闕河鳴、林宜敬、韌性建設司司長牛信仁等人今天舉行記者會，說明台馬二號海纜因芯線老化處於斷纜狀態...

數位韌性預算遭刪56％ 數發部「巧婦難為無米之炊」

數位發展部22日清晨5時34分接獲通報，台馬二號海纜疑似處於斷纜狀態；且台馬三號海纜前亦已通報全斷障礙，數發部已請中華電...

數發部：台馬海纜自然劣化全斷 中華電信微波備援

數發部今天表示，台馬3號海纜日前全斷，今天清晨5時多台馬2號海纜也回報障礙，目前了解都是因海纜自然劣化造成，海象允許下，...

AI代理這麼夯 能直接幫人做決策了嗎？三專家解答

去年底至今，AI代理（AI Agent）成為熱門話題，AI代理讓人在下達各種指令以後，AI以感知到的環境資訊，結合指令內容，透過彈性的方式完成任‥

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。