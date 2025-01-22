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台馬海纜斷 數發部已啟動微波、衛星等多元備援方案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數發部長黃彥男（圖）等人今天舉行記者會，說明台馬二號海纜因芯線老化處於斷纜狀態；而日前台馬三號海纜已全斷，因此數發部請中華電信啟用微波完整備援台灣及馬祖間之通訊，並盡速協調海纜船修復台馬二號及三號海纜。記者許正宏／攝影
數發部長黃彥男（圖）等人今天舉行記者會，說明台馬二號海纜因芯線老化處於斷纜狀態；而日前台馬三號海纜已全斷，因此數發部請中華電信啟用微波完整備援台灣及馬祖間之通訊，並盡速協調海纜船修復台馬二號及三號海纜。記者許正宏／攝影

數位發展部22日清晨5時34分接獲通報，台馬二號海纜初步研判因芯線老化，疑似處於斷纜狀態；且台馬三號海纜前亦已通報全斷障礙，因此數發部已請中華電信啟用微波完整備援台灣及馬祖間之通訊，並儘速協調海纜船修復台馬二號及三號海纜。

數發部說明，國家通訊暨網路安全中心（NCCSC）於114年1月22日上午6時收到中華電信股份有限公司通報我國新北市外海發生國內海纜斷纜，即刻啟動微波進行備援，原訊務所涵蓋的語音電路、網際網路服務不受影響。海象條件允許下，最快可於2月完成修復。

數發部表示，收到通報後已請中華電信依其關鍵基礎設施（CI）安全防護計畫啟動備援措施，並以足額微波頻寬（12.6Gbps，高於馬祖地區平日流量高峰9.5Gbps）優先提供政府、銀行、醫院等關鍵基礎設施通訊服務，以確保民生相關服務不間斷，春節期間當地民眾仍可透過ATM提款，信用卡及網路線上交易不中斷。

數發部指出，藉由2023-2024年「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性計畫」於連江地區完成布建9個非同步衛星站點，供連江縣政府、救災體系等單位使用。本次斷纜事件後，已通知受補助單位電信技術中心（TTC）啟用非同步衛星站點，作為微波之備援，確保政府指揮體系基本且安全的通訊能量。

鑒於臺馬海纜近年多次發生障礙，數發部已於2024年報請行政院核定，將臺馬海纜列入關鍵基礎設施（CI）之重要資產，除督導CI設置者依所面臨之全災害風險與威脅，滾動式擬定及落實安全防護計畫外，並依「備援再備援」作法，促請電信事業強化離島通訊網路韌性，提供多元異質之通訊備援及應變機制。

數發部另透過「普及偏鄉寬頻接取環境計畫」於2024年補助中華電信擴充微波容量至12.6 Gbps，做為海纜之主要備援，並補助中華電信建置台馬4號海纜，以藉由新設海纜增加通訊路由與分散風險，預計2026年6月完工，提高台馬間整體網路可靠度與服務品質。

中華電信 數發部

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