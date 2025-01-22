郭台銘新年前加碼1億元！永齡送暖三連發 郭曉玲親下廚

永齡基金會寒冬送暖三連發，年前才捐贈新台幣一億元給一百家地方微型社福機構助力募資困難的難題；上週又送出全台超過一千雙新鞋給兒少機構弱勢孩童迎接新年，農曆新年倒數幾天，永齡基金會郭台銘創辦人更有感歲末年終、闔家團圓之際，貧困、獨居、行動不便的長者獨自在家中不方便採買煮食，秉持著「雪中送炭、扶他一把」的精神，永齡基金會發起送愛送營養的「永飽安康」營養餐食計畫，宣布加碼將再捐款新台幣一億元，支持50個提供弱勢長者送餐或共餐服務的老人福利機構，每家新台幣200萬元，協力解決從吃飯到健康照護的需求。

物價高漲、通膨壓力大，不只衝擊一般受薪階級，對弱勢家庭來說，更是沉重負荷。在歲末寒冬時節，獨老長輩格外需要社會關懷，營養是長者維持健康的關鍵環節，因此除了供餐，也需要有充足營養，才能避免疾病臥床風險、降低醫療負擔。

永齡基金會「永飽安康」營養餐食計畫，長者關懷對象包括低收入戶、邊緣戶及孤獨長者、老老照顧與身障長輩：一、提供餐食服務補助，依高齡者需求提供友善的點餐、用餐、消費、共餐或送餐服務。二、鼓勵機構開發與提供適合不同身體條件之高齡者食用的健康營養、易食、安全、美味、美觀、有選擇、運用在地與當季食材的樂齡膳食；提出促進營養美味餐食的計畫並落實。

永齡基金會執行長郭曉玲也特別選在農曆新年前一週，各家各戶年節圍爐氣氛正濃之際，前往機構學習製作美味營養餐，並訪視獨老個案家中送上愛心便當、特色年菜與營養品。她進一步表示，台灣已邁入超高齡社會，長輩牙口、食慾、健康等因素，造成長輩其他身心問題，如果在食物選擇上，可以讓長輩能吃得營養均衡，也更好吸收，減少疾病、甚至避免疾病或病況的惡化，增強長者健康活力的老年生活，促進生活品質，還能提升高齡者的社會參與度與自立共融。

針對老人餐食設計，常見這幾種需求：1.營養：根據長輩的健康狀況與需求，提供多樣化的營養補充，也要注意避免某些成分攝取太多或太少。還有就是吸收問題，尤其許多長輩的牙口不好、沒力氣吞嚥、咀嚼食物，所以需食物要切碎、煮軟煮爛，方便進食。2.美味：經過軟化處理的食物口感可能較差，因此需要特別注重調味或創新料理方式，提升老人家吃飯的意願。尤其逢年過節，長輩會特別想要吃應景菜色，料理的美味健康，讓他們也能感受佳節氣氛。3.便利：有些老人家行動不方便，所以要準備方便加熱或食用的料理包及防滑餐具這類，確保他們能輕鬆享用餐點。

立心慈善基金會執行長林蘭因表示，萬華區是台北市弱勢最多的社區，除了獨居老人居台北市之冠外，還有高比例低收入家庭、身心障礙者及新住民，這些群體需要多元的服務來支持他們在社區中的穩定生活。萬華區老人送餐的需求相當的大，立心的餐食服務，為無法申請長照餐食服務的弱勢長者及經濟困難者提供午、晚，更提供目前最缺乏的假日送餐。

她強調，非常感謝永齡基金會發起「永飽安康」營養餐食計畫，獲得這筆資金我們能改善許多目前送餐的需求，包括保溫、攪拌器及烹煮設備，增加備餐速度，讓熱呼呼的餐點可以更快送到老人家手上。更可以強化我們現有菜色的變化，提供特殊餐食，年節假日加菜等，增加用餐的幸福感。