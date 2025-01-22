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台馬海纜發生斷纜 數發部啟動微波、衛星備援方案

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
數發部今日臨時舉行記者會，說明台馬海纜斷線情況。圖／本報系資料照片
數發部今日臨時舉行記者會，說明台馬海纜斷線情況。圖／本報系資料照片

數位發展部今（22）日清晨5時34分接獲通報，台馬二號海纜初步研判因芯線老化，疑似處於斷纜狀態；且台馬三號海纜前亦已通報全斷障礙，因此，數發部已請中華電信啟用微波完整備援台灣及馬祖間之通訊，並儘速協調海纜船修復台馬二號及三號海纜。

數發部說明，國家通訊暨網路安全中心（NCCSC）於今日上午6時收到中華電信通報新北市外海發生國內海纜斷纜，即刻啟動微波進行備援，原訊務所涵蓋的語音電路、網際網路服務不受影響。海象條件允許下，最快可於2月完成修復。

數發部表示，收到通報後已請中華電信依其關鍵基礎設施（CI）安全防護計畫啟動備援措施，並以足額微波頻寬（12.6Gbps，高於馬祖地區平日流量高峰9.5Gbps）優先提供政府、銀行、醫院等關鍵基礎設施通訊服務，以確保民生相關服務不間斷，春節期間當地民眾仍可透過ATM提款，信用卡及網路線上交易不中斷。

數發部指出，藉由112-113年「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性計畫」於連江地區完成布建9個非同步衛星站點，供連江縣政府、救災體系等單位使用。本次斷纜事件後，已通知受補助單位電信技術中心（TTC）啟用非同步衛星站點，作為微波備援，確保政府指揮體系基本且安全的通訊能量。

鑒於台馬海纜近年多次發生障礙，數發部已於113年報請行政院核定，將台馬海纜列入關鍵基礎設施（CI）之重要資產，除督導CI設置者依所面臨的全災害風險與威脅，滾動式擬定及落實安全防護計畫外，並依「備援再備援」作法，促請電信事業強化離島通訊網路韌性，提供多元異質通訊備援及應變機制。

數發部另透過「普及偏鄉寬頻接取環境計畫」於113年補助中華電信擴充微波容量至12.6 Gbps，做為海纜之主要備援，並補助中華電信建置台馬4號海纜，以藉由新設海纜增加通訊路由與分散風險，預計115年6月完工，提高臺馬間整體網路可靠度與服務品質。

中華電信 數發部 馬祖

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