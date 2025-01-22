英業達攜2軟體商攻智慧座艙 最新車載 GenAI 網路安全解方問世

代工大廠英業達集團（2356）22日攜手全球車用資安大廠VicOne、Skymizer達成合作，推出強大的「車載GenAI網路安全解決方案」，專用於保護創新AI賦能智慧座艙，防止敏感數據洩漏，同時讓駕駛人能夠安心享受更優質的AI服務。英業達的AAOS IVI搭載最新Qualcomm SoC，透過多螢幕支援、高解析度攝影機和高品質音效提供沉浸式車內體驗Skymizer以創新邊緣技術加速車內LLM (Large Language Model，大型語言模型)；VicOne則推出全新的AI Guardian功能，保護基於GenAI(生成式AI)的應用免受敏感資料洩漏、釣魚網頁和不安全的輸出風險，全面守護汽車生態系統。

隨著越來越多產業將GenAI應用在實務上，各種類型的內容創作、作業效率提升和對話服務等，這類應用變得越來越普遍。然而，為了提供最佳化的服務，所涉及的各種機敏資料也都順勢被記錄下來。同樣，汽車領域也有越來越多的AI應用作為更個人化的加值服務，這類敏感資料的處理引發人們對潛在洩漏和濫用的擔憂。此外，在使用者不知情的情況下可能發生的AI提示注入、不安全輸出、存在漏洞或不安全的第三方工具和API，同樣也對車主和車廠帶來風險。

VicOne的AI Guardian(車載AI守護者)是其智慧座艙資安防護方案的新功能，這是一個專為保護生成式AI應用而設計的小型AI模型，旨在解決包括AI提示注入、不安全輸出和第三方插件漏洞等關鍵安全問題。AI Guardian提供涵蓋了大型語言模型(LLM)應用程式的OWASP最大風險，無論部署於雲端還是邊緣，都能確保其安全，讓用戶能夠保護數據並維持智慧座艙的完整性。

英業達的AAOS IVI (Android Automotive OS車載資訊娛樂系統)，採用最新高通(Qualcomm)系統單晶片(SoC)，透過多螢幕支援、高解析度相機和高品質音效提供身臨其境的車載體驗。該系統搭載尖端整合晶片，可確保快速數據處理和無縫操作，為駕駛者和乘客提供服務。憑藉強大的AI神經處理單元，系統支持廣泛AI演算法和框架，為汽車製造商在智慧駕駛技術方面提供靈活的開發平台。

Skymizer在合作中發揮關鍵作用，針對車載AI的工作負載需求提供高效AI加速技術，增強英業達IVI系統能力。其AI ASIC IP–邊緣思維(EdgeThought)的語言處理單元(LPU)，採軟硬體協同設計，提供可擴展且高效的本地(on-device) LLM推理引擎，大大優化下一代汽車應用的效能。

VicOne執行長鄭奕立表示：「我們與英業達和Skymizer的三方合作，凸顯了資訊安全在軟體定義車輛(SDV)時代的重要性。透過AI Guardian，我們為車載LLM AI系統帶來全面保護，確保數據安全，還要保障AI賦能的智慧座艙安全。」

英業達車用電子事業處副總經理李瑞進表示：「英業達去年11月與VicOne共同簽署合作備忘錄，這是雙方合作的第一個具體成果，我們對此感到非常興奮。AAOS IVI結合VicOne提供的資訊安全強化以及Skymizer加速LLM運算效率，這些助力使我們的IVI系統在智慧座艙創新上樹立新標竿。」

Skymizer行銷長暨執行副總經理魏國章表示：「我們很高興能與英業達和VicOne合作並提供所需的加速解決方案，以此克服將LLM作為邊緣AI設備整合到車輛中的挑戰。這次合作確保了先進的AI功能能無縫整合到智慧車輛中，同時不影響安全性或效率。」