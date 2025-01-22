台馬海纜兩條全斷了！ 中華電信微波電路救急

中華電信（2412）22日公告指出，台馬第三海纜於1月15日13:36發生障礙，台馬第二海纜於11月22日05:34 發生障礙，訊務已疏轉至微波電路。

中華電信強調，技術團隊已派員處理中，後續關懷措施將依服務契約相關規定辦理。

近年中華電信積極建立網路韌性及資安韌性，網路韌性部分，日前中華電信董事長簡志誠接受經濟日報專訪時表示，已經打造陸海星空全時全域通訊網路，包含海上的海纜，陸地的行動及光纖、微波，星是低軌衛星，空則是高軌衛星。

簡志誠指出，近年因為地理位置及國際大廠到台設立大型資料中心，不少海纜在台灣登陸，成為國際海纜東南亞樞紐，串連東南亞的新加坡、到東北亞的東京，再連到美國，提升台灣關鍵地位，中華電信參與國際海纜投資為來仍有4至5條將陸續登陸，未來也將持續參與國際海纜投資。

不過簡志誠也坦言，台灣是海島，面對地震、颱風等天災或者人禍，海纜會斷，路上傳輸也會斷，微波及太空就成為關鍵的網路佈局。

簡志誠強調，近年中華電信已經將全台山頭的40至50處微波重新點亮，持續強化各種網路韌性。

過往中華華電信因為全台光纖網路建完整，微波網路「備而不用」，但日前馬祖因為兩條海纜全斷，導致成為通訊孤島，中華電信透過微波及衛星補足通訊需求，而微波的重要性也再次被凸顯。