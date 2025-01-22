聽新聞
0:00 / 0:00
台馬海纜兩條全斷！中華電證實 15日及今晨接續故障
台馬海纜再度傳出全斷狀況，中華電信公告，台馬第3海纜於15日下午發生障礙，台馬第2海纜於今天凌晨發生障礙，訊務已疏轉至微波電路。數發部表示，目前通訊應不受影響，數發部長黃彥男預計11時召開記者會對外說明。
中華電信公告，台馬第3海纜於民國114年1月15日下午1時36分發生障礙，台馬第2海纜於1月22日凌晨5時34分發生障礙，訊務已疏轉至微波電路，中華電信技術團隊已派員處理中，後續關懷措施將依服務契約相關規定辦理。
數發部表示，目前已經啟動微波與衛星備援，通訊上應不受影響，數發部預計今天上午11時由數發部長黃彥男召開記者會對外說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言