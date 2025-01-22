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台馬海纜兩條全斷！中華電證實 15日及今晨接續故障

中央社／ 台北22日電

台馬海纜再度傳出全斷狀況，中華電信公告，台馬第3海纜於15日下午發生障礙，台馬第2海纜於今天凌晨發生障礙，訊務已疏轉至微波電路。數發部表示，目前通訊應不受影響，數發部長黃彥男預計11時召開記者會對外說明。

中華電信公告，台馬第3海纜於民國114年1月15日下午1時36分發生障礙，台馬第2海纜於1月22日凌晨5時34分發生障礙，訊務已疏轉至微波電路，中華電信技術團隊已派員處理中，後續關懷措施將依服務契約相關規定辦理。

數發部表示，目前已經啟動微波與衛星備援，通訊上應不受影響，數發部預計今天上午11時由數發部長黃彥男召開記者會對外說明。

示意圖／ingimage
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中華電信 數發部

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