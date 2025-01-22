黃仁勳效應牽動大學志願選填 各類組選系選校大不同

大學學科能力測驗結束，全台考生終於能安心睡個好覺，但等到分科成績出爐又要開始煩惱志願該如何選填。日前有網友在論壇發文詢問到底該選系還是選校，再度掀起網路論戰，不過若是以2024年熱門科系來看，二類組受到輝達總部落腳台灣、科技業「電資效應」影響，逐漸往「選系不選校」靠攏，以台大土木系和中正電機甲組為例，2023年兩者同分，但到了2024年中正電機卻反超5分，考生不再追逐名校光環，搶進科技業；反觀一類則仍以「選校」為趨勢，熱門科系以台大財金、台大法律財法組，及台大法律司法組排名前三甲。

有鑒於此，精準的落點分析對考生及家長來說更加重要。1111人力銀行技術顧問葉耿甫指出，優化改版後的1111「落點分析」網站導入AI模型和數據分析工具，不僅囊括學測、分科測驗、統測成績的落點預測，更搜羅全台近3000個學系，新增考科組合篩選功能，考生可以自行篩選校系參採科目，方便比對志願，並顯示多種組合類型成績以及前年度級分換算，快速了解個人的優劣勢。另外新增過去五年的最低錄取級分，幫助考生掌握校系歷年錄取趨勢，同時結合動態落點功能，協助學生更準確的評估自身競爭力，提供更精準的落點預測。

葉耿甫強調，「我們還設計了一套自動化流程，讓數據可以隨著時間動態調整，確保分析結果不會過時。」

而優化改版後的1111「落點分析」，今年針對鎖定繁星的考生，將原本繁星落點分析的方式改為資訊展示，彙整各校系繁星五年內的入學門檻，並新增繁星相關輔導文章與名詞解釋，讓學生及家長更清楚了解繁星制度核心內容與各校要求，評估自身是否具備申請優勢。

若是擔心等待成績公布太難熬，47雲端輔導室老師黃仕親提供二項建議讓學生可以事先完成。首先，由於三上的學習歷程檔案上傳截止約在2月上旬，黃仕親建議同學優先完成三上範圍「課程學習成果」，這項成果若跨學期未完成，將無法再補上傳，因此時程管理相當關鍵，同時，這段時間相對輕鬆，是優化過去自主學習成果的時機，寒假期間可以進一步延伸與完善自主學習作品，提升完成度與品質。

此外，生涯探索的核心在於「體驗」。黃仕親鼓勵學生趁這個空檔，透過自主學習探索真正感興趣的領域，不僅能幫助未來選擇適合的校系方向，更能在備審資料中展現深度與個人特色。黃仕親說：「志願選擇是一道難題，我們都害怕選錯志願，影響一生。但往往我們都想等到分數出來才倉促決定，結果經常後悔不已。等待放榜的空檔，還有很多事可以做。所有可以做出正確決定行為，都來自於你是否有「提前準備」的思維。」

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，今年全台有12萬172名考生，不少人在選填志願時會陷入兩難，究竟該以個人興趣為主還是遷就好找工作為主，深怕不小心選錯系慘輸人生起跑點。然而職場環境日新月異，單一專長技能已經難以滿足工作需求，像是1111人力銀行《2025企業最愛大學調查》數據顯示，企業徵才需求已逐漸從硬技能轉向軟實力，其中工作態度（82.2%）是企業在招聘過程中最重視的特質，其次是溝通能力（81.9%）、團隊合作精神（70.8%）、抗壓能力（69.6%）以及學習能力（69.5%）。

至於專業知識雖然對應屆畢業生的求職競爭力有一定影響，但並未列入企業最看重的前五名特質。曾仲葳也認為，這表明了隨著市場的迅速變化和行業發展，企業越來越重視員工的適應能力和快速學習新技能的能力，而非僅僅依賴在校所學的理論知識，建議考生可先了解各校系的詳細資料，確認是否符合未來發展的願景，另外落點分析還提供各系所的未來發展、系所介紹、課程評價等，對於將來就學、就業有更具體的認識，協助考生避免因錯誤認知而發生選錯系的遺憾。