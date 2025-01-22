台灣自製登月科學酬載 傳回首批資料助太空研究

中央大學自製深太空輻射探測儀，於15日搭載日本的登月小艇，在美國發射成功，這是台灣第1個自製的登月科學酬載，已成功傳回首批科學數據，有助於未來太空元件抗輻射研究。

中央大學今天發布新聞稿指出，中央大學太空科學與工程系自主開發的深太空輻射探測儀，於台灣時間15日下午搭乘日本太空新創公司的登月小艇，在美國透過獵鷹9號火箭成功發射。

中央大學太空科學與工程系主任張起維表示，登月小艇在發射當日就飛到超過1萬公里高度，離開低地球軌道，而中央大學深太空輻射探測儀是台灣第1個離開低軌道的科學酬載，每天都在新創台灣太空酬載的飛行距離。

中央大學提到，登月小艇這次共搭載3個科學酬載，中央大學是唯一的學術單位，也是最先開機的，目前運作正常，溫度都在安全範圍，科學團隊透過原始資料轉換為輻射劑量，並觀察到兩次宇宙射線產生的位元翻轉，成果亮眼。

這次任務的科學目標主要是希望測量地球到月球之間，以及月球表面的游離輻射環境，登月小艇預計4個月後登陸月球，並在月球表面觀測10天，展開另一階段觀測任務，所取得的游離輻射環境數據分析，有助於未來太空元件或太空艙作更精準的抗輻射設計。

特地飛往美國全程觀看發射任務的成員的中央大學太空系研究生周宜萱表示，發射任務是美國時間的凌晨1時11分，當天能近距離觀看發射，非常令人興奮，她從大二開始參與這項任務，主要負責飛行軟體與環境測試的設計與架設，能看到夢想成真，十分感動。