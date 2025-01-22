川普加重墨國關稅衝擊伺服器鏈…緯穎首當其衝

美國總統川普就職後釋出計劃2月1日前對墨西哥、加拿大課徵最高25%關稅的訊息，重創在墨國部署重兵的台灣伺服器代工廠，以緯穎（6669）當地伺服器產品占出貨美國比重高達七成、英業達（2356）墨國伺服器產能占整體伺服器產能35%，衝擊最甚；金寶（2312）也以墨國為生產重鎮，當地廠區去年下半年甫進入試產階段，也難逃衝擊。

其他台灣伺服器代工廠方面，鴻海在墨西哥也有布局，但因集團全球都有工廠可調配，影響可控；緯創墨國產能包括車電與伺服器，惟生產比重較低；廣達、仁寶墨西哥廠專注生產車電產品，運輸成本不如整機櫃伺服器高昂，影響相對較小。

台灣代工廠墨國布局

法人指出，輝達GB200才剛要進入放量階段，代工廠原先看準墨國地理位置與關稅優勢，搶進當地設廠或擴產，就近供應美國四大雲端供應商（CSP）AI伺服器，如今在墨國的生產布局規劃，將因川普鳴響關稅第一槍而全盤遭打亂。

業界表示，墨西哥高居美國進口伺服器金額比重第一，去年占比達67.4%，雖然自台灣出貨的伺服器金額比重也大幅增加約20%，但墨西哥具鄰近美國的地緣優勢，仍為台廠就近供貨首選。

緯創集團旗下緯穎目前出貨至北美地區的伺服器約七成來自墨西哥廠，廠區位於華瑞茲市，產能包括前段的主機板製造到後段的整機櫃組裝產線。對於川普預告將對墨國課徵關稅，緯穎表示，將持續與客戶溝通，按照需求彈性調配產能因應。

英業達墨西哥產能占整體伺服器產能約35%，廠區也位於華瑞茲市，目前產能主要為L10（組裝與測試）及L11（整機系統組裝）。英業達表示，交貨給美系客戶的伺服器產品，將先從台灣、泰國及捷克等地廠區出貨，確切的出貨項目與比重，將視後續政策出爐進行規劃。

金寶過去伺服器產品主要在泰國生產，因應AI伺服器新客戶墨國生產需求，去年下半年開始在墨國試產L2（PC板製造），如今墨國新產能才剛要迎來出貨旺季，就面臨川普重稅壓力。

金寶總經理陳威昌先前在法說會上表示，L2產品已啟動泰國廠產能因應，加上集團很早就進行全球布局，在美國印地安那州、加州聖地牙哥都有工廠，可因應後段組裝需求。

其他台灣代工廠方面，緯創墨西哥廠位於華瑞茲市（Juarez），當地新廠今年首季完工，以強化集團車用與伺服器GPU產能。緯創董事長林憲銘日前表示，在川普政府新政拍板、關稅開始實施前，緯創在美國的產能佈局將足以調配因應，對此相當有信心，但也預期相關政策對全球經濟會造成較大影響。

廣達目前在美國東岸與西岸都有產能，未來也將因應需求在兩座廠區擴產，廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令日前直言，對「川普2.0」時代可能引發更深層次的區域製造議題，廣達相對較游刃有餘。

仁寶表示，車電產品生產除在墨西哥外，在美國也有印第安那州廠，可依據客戶需求彈性調整，預期影響不大。