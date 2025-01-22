遠傳拓版圖跨足虛擬幣領域 搶進 Y 世代新理財商機

遠傳（4904）昨（21）日宣布與台灣最大虛擬貨幣平台「MaiCoin」策略合作，遠傳總經理井琪指出，掌握年輕人的心，搶進新理財模式，未來擴大區塊鏈技術與應用合作，並擴大策略持股，以策略合作方式搶進虛擬貨幣及區塊鏈市場。

遠傳表示，去年宣布策略投資「MaiCoin」，為電信服務與虛擬貨幣的跨領域合作揭開序幕，更進一步結盟，聯手推出「遠傳抽比特幣迎新春」活動，為用戶帶來全新的理財體驗。

井琪表示，遠傳積極發展「遠傳心生活」，整合食衣住行、娛樂與理財服務，一站式滿足用戶的多元需求，觀察年輕世代正積極投入虛擬資產，年齡介於27歲到42歲的「Y世代」，是虛擬資產的主力用戶，更占幣圈用戶超過半數，透過與「MaiCoin」合作，用戶可以以更方便的方式參與加密貨幣的理財，雙方平台互相導流也會自然發生。

MaiCoin在台灣經營十年，擁有逾百萬用戶，其中，25歲到34歲用戶更占40%，MaiCoin集團創辦人暨執行長劉世偉表示，未來要持續擴大市占率，吸引用戶，去年獲得遠傳投資，是非常大的助力，尤其「遠傳心生活」每月活躍用戶高達200萬人，可望開拓不同客群，透過不同平台互通互連，用戶可以在平台與平台之間，自由使用自己點數、虛擬幣或者是資產，未來將以區塊鏈技術應用持續更多元服務。

遠傳去年中參與「MaiCoin」B+輪募資，持股僅個位數，井琪表示，雙方將持續在遠傳幣、會員點數生態圈、區塊鏈應用合作，例如區塊鏈技術中的智慧合約、實名認證及虛擬貨幣上的實名認證等，並希望在下一輪募資等增加持股，「MaiCoin」已與遠東集團旗下遠銀合作，未來也希望從中協助遠東集團的零售、醫療等與「MaiCoin」合作甚至策略投資。

劉世偉表示，看好台灣資本市場，且法規框架完善，瞄準證交所的創新板，預計今年將送件申請IPO。



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