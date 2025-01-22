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晃不停！凌晨連5震「最大規模5.4」嘉義阿里山也很搖

電信三雄 虛擬貨幣各有盤算

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

美國總統川普加持，加上法規落地，虛擬貨幣將成為主流，產業更將蓬勃發展，電信三雄也積極布局虛擬貨幣，遠傳（4904）與台灣最大虛擬貨幣平台「MaiCoin」策略結盟，台灣大最快今年要成立交易所，中華電信布局區塊鏈技術，後續也要建構元宇宙自建區塊鏈錢包。

遠傳總經理井琪指出，面對虛擬貨幣新趨勢，遠傳選擇策略投資「MaiCoin」，而非自己成立交易所，關鍵就在於虛擬貨幣風險管理更是相當重要，透過與「MaiCoin」，提供年輕人多元的理財選擇。

中華電信表示已研發完成NFT發行、管理及交易技術，建立NFT管理暨交易平台，後續將規劃本公司元宇宙自建區塊鏈錢包，客戶可利用該錢包納管虛擬貨幣；未來亦將視市場發展評估進一步的投入或投資。

台灣大則將電信金融、虛擬資產交易所視為是科技事業的一環。台灣大旗下富昇數位已經名列金管會虛擬通貨平台事業名單，未來將搶進虛擬資產市場，甚至打造一個交易所。

宇宙 虛擬貨幣 資產

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