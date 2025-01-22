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晃不停！凌晨連5震「最大規模5.4」嘉義阿里山也很搖

鴻海2025上半年業績淡季不淡

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

美國總統川普上任，成了今年全球電子業最大風險，全球電子製造龍頭的鴻海集團也密切關注。鴻海（2317）今年上半成長機會不少，除了GB200 AI伺服器開始出貨外，預期上半年出貨蘋果最新的iPhone SE新機，上半年業績有望「淡季不淡」。

鴻海董事長劉揚偉先前表示，AI伺服器在客戶強勁需求帶動下，2024年前三季營收成長超過兩倍，比重超過四成，鴻海客戶從CSP到一線品牌都有，預估AI占2025年伺服器營收比重超過50%，是最大營收成長來源。其中GB200伺服器在去年底小量出貨，預計今年首季大量出貨；輝達（NVIDIA）預計今年3月GTC大會揭露下世代GB300 AI伺服器產品線，鴻海的GB300也進入研發設計階段。據悉，輝達初步拍定GB300訂單配置，鴻海仍是最大供應商，預計2025年上半年推出實機，開發速度領先全球同業。

在消費性產品方面，去年底供應鏈傳出，蘋果已開始要求關鍵零組件協力廠，為旗下平價款iPhone SE新機陸續備料生產，鴻海、和碩為主力組裝廠，新機最快今年3月亮相，為相關代工廠上半年消費性產品淡季增添動能。

AI 伺服器 鴻海

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