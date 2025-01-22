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晃不停！凌晨連5震「最大規模5.4」嘉義阿里山也很搖

鴻海展望大會 聚焦 AI 布局

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
鴻海。路透
鴻海。路透

鴻海集團昨（21）日在土城總部舉行內部展望大會，集團高層齊聚，董事長劉揚偉全程參與，知情人士指出，昨日主要由集團總部報告，討論2025年全球經濟展望，及區域製造布局，聚焦人工智慧（AI）、AI伺服器及電動車等新事業發展。

鴻海（2317）內部展望大會將進行連續兩天，知情人士指出，每年規劃上半年底和隔年的農曆春節前夕舉辦展望大會，約有數百名員工和主管參與。董事長劉揚偉全程參與，六大事業群總經理、以及工業富聯（FII）、富智康（FIH）、鴻騰精密（FIT）、鴻華先進（Foxtron）等4F高階主管，均到場參加。

知情人士透露，昨日回顧2024年營運成績，討論2025年全球經濟展望，談到包括AI、軟體平台、各區域總部、供應鏈管理、數位轉型，以及智慧製造、智慧電動車、智慧城市等三大平台發展規劃。

鴻海除了土城總部外，規劃在全球各地設立區域總部，目前規劃包括中國大陸、越南、印度、墨西哥，及美國等目前重要生產據點，以及今後區域製造的發展重心地區，均將設立區域總部。

劉揚偉先前指出，今年全球將面臨區域政治、經濟景氣、產業環境劇烈變化，可預見企業要接受全球區域化布局的挑戰。從資通訊、汽車產業來看，區域製造的大趨勢將不會改變，以往台灣產業以亞洲為主要區域，未來全球化布局下，必須跨足歐美。

鴻海內部大會另一大重頭戲則為AI布局，鴻海近年AI伺服器出貨大增帶動營收增長，供應鏈管理將採購並導入數位轉型與AI應用，透過AI依據需求進行採購最佳化的媒合，並提供採購價格最優化的建議。

劉揚偉先前指出，鴻海今年營收規模可突破7兆元，AI伺服器出貨會比2024年更好，透過第一個五年計畫，提出F1.0至F3.0包括現況優化、數位轉型、轉型升級的三大轉型階段，目標是把毛利率從個位數變成雙位數百分比。

AI 鴻海

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