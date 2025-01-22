快訊

晃不停！凌晨連5震「最大規模5.4」嘉義阿里山也很搖

TV產品供給壓力變大

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

昨（21）日凌晨嘉義地震影響周邊科技業，集邦科技（TrendForce）初步了解南台灣鄰近晶圓代工廠、面板廠受損和運作情況，台南是重要面板產地，廠商實際受影響情況尚待確認，集邦認為，這次地震可能加大2025年第1季電視面板供給壓力。

TrendForce指出，台積電（2330）及聯電的台南廠因震度達四級以上，當時已疏散人員並停機檢查，未有機台遭受重大損害，相關產區也在21日上午恢復正常運作，僅機台內難以避免的產生破片，但對實際產出影響在可控制範圍內。

TrendForce表示，顯示大廠群創光電大本營位於台南，廠區分別為Fab2、Fab3、Fab5、Fab6、Fab7五座廠，臨近的高雄廠區則是Fab8、Fab8b、T6三座廠。

台南廠區成立較早，加上此次震度較大，影響部分台南廠區機台停機，受損狀況仍待確認。

TrendForce研究副總范博毓表示，受偏光板缺貨影響，加上中國大陸延續以舊換新政策，推升電視面板價格續漲，75吋以上超大尺寸面板需求尤其旺。

晶圓代工廠 電視面板

延伸閱讀

嘉義大埔地震傳災情 翁章梁深入災區勘查多處民宅受損

嘉義大埔6.4地震 專家解釋因「1原因」屬正常能量釋放

環狀線8處螺帽鬆脫非地震因素 新北市議員質疑安全性

121地震未造成台南晶圓廠重大損害 但恐加劇首季電視面板供給吃緊情況

相關新聞

嘉義大地震！半導體、面板廠災損估逾10億

嘉義大埔昨（21）日凌晨發生芮氏規模6.4的淺層地震，造成中科與南科部分半導體及面板廠一度停機與人員疏散，已逐步恢復。目...

TV產品供給壓力變大

昨（21）日凌晨嘉義地震影響周邊科技業，集邦科技（TrendForce）初步了解南台灣鄰近晶圓代工廠、面板廠受損和運作情...

鴻海展望大會 聚焦 AI 布局

鴻海集團昨（21）日在土城總部舉行內部展望大會，集團高層齊聚，董事長劉揚偉全程參與，知情人士指出，昨日主要由集團總部報告...

鴻海2025上半年業績淡季不淡

美國總統川普上任，成了今年全球電子業最大風險，全球電子製造龍頭的鴻海集團也密切關注。鴻海今年上半成長機會不少，除了GB2...

遠傳拓版圖跨足虛擬幣領域 搶進 Y 世代新理財商機

遠傳昨（21）日宣布與台灣最大虛擬貨幣平台「MaiCoin」策略合作，遠傳總經理井琪指出，掌握年輕人的心，搶進新理財模式...

聯電去年 EPS 3.8元四年低點 總座： AI 商機引領成長

聯電昨（21）日於法說會公布去年財報，受「雙率」下滑影響，聯電去年第4季稅後純益降至84.97億元，季減41.3%，年減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。