TV產品供給壓力變大
昨（21）日凌晨嘉義地震影響周邊科技業，集邦科技（TrendForce）初步了解南台灣鄰近晶圓代工廠、面板廠受損和運作情況，台南是重要面板產地，廠商實際受影響情況尚待確認，集邦認為，這次地震可能加大2025年第1季電視面板供給壓力。
TrendForce指出，台積電（2330）及聯電的台南廠因震度達四級以上，當時已疏散人員並停機檢查，未有機台遭受重大損害，相關產區也在21日上午恢復正常運作，僅機台內難以避免的產生破片，但對實際產出影響在可控制範圍內。
TrendForce表示，顯示大廠群創光電大本營位於台南，廠區分別為Fab2、Fab3、Fab5、Fab6、Fab7五座廠，臨近的高雄廠區則是Fab8、Fab8b、T6三座廠。
台南廠區成立較早，加上此次震度較大，影響部分台南廠區機台停機，受損狀況仍待確認。
TrendForce研究副總范博毓表示，受偏光板缺貨影響，加上中國大陸延續以舊換新政策，推升電視面板價格續漲，75吋以上超大尺寸面板需求尤其旺。
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