嘉義大地震！半導體、面板廠災損估逾10億

嘉義大埔昨（21）日凌晨發生芮氏規模6.4的淺層地震，造成中科與南科部分半導體及面板廠一度停機與人員疏散，已逐步恢復。目前各業者的災損影響金額尚在統計中，外界估計整體災損總額至少約在10億元之上。

台積電（2330）指出，位於南科的晶圓廠區，21日凌晨測得最大震度為5級、中科廠區最大測得震度為4級、竹科廠區（含龍潭及竹南）最大測得震度為3級。

台積電表示，為確保人員安全，各廠區依照內部程序啟動相關安全預防措施，部分中部及南部廠區在第一時間進行人員疏散，21日凌晨1時許全數完成清點，確定人員安全無虞。各廠區也完成建築震後損害檢查，確認結構安全無虞，逐步回線。台積電表示，建廠工地未受影響，完成震後環境安全檢查後已照常施工。目前各廠區供水、電力、工安系統及營運正常，各項細部檢查與詳細影響評估作業也持續進行。

聯電財務長劉啟東表示，地震造成部分機台當機，為首季帶來約個位數百分比的營收短少，由於有保險理賠支付，估計不會造成財務面太大影響。

面板廠群創指出，台南震度達到疏散標準，除按規定進行人員疏散作業，也對居住在嘉義與台南交界處的員工進行關懷。台南廠區部分機台啟動保護性自動停機，確認建物安全後，入廠檢查，機台陸續復機。

南科管理局提到， 在台南園區廠商的地震儀測值部分，群創B廠測得5強、台積電18廠測得5弱、聯電與彩晶也都測得5弱，高雄園區的群創F廠則測得4級。

中科管理局與各家廠商連繫，業者都表達在一天的復歸作業後，停機的設備已陸續恢復生產，初估影響並不大。園區各廠區供水、電力、工安系統及營運正常。

（記者宋健生、吳秉鍇、李珣瑛、李孟珊、鐘惠玲）



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