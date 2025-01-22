快訊

晃不停！凌晨連5震「最大規模5.4」嘉義阿里山也很搖

嘉義大地震！半導體、面板廠災損估逾10億

經濟日報／ 本報綜合報導
台積電南科廠。聯合報系資料照
台積電南科廠。聯合報系資料照

嘉義大埔昨（21）日凌晨發生芮氏規模6.4的淺層地震，造成中科與南科部分半導體及面板廠一度停機與人員疏散，已逐步恢復。目前各業者的災損影響金額尚在統計中，外界估計整體災損總額至少約在10億元之上。

台積電（2330）指出，位於南科的晶圓廠區，21日凌晨測得最大震度為5級、中科廠區最大測得震度為4級、竹科廠區（含龍潭及竹南）最大測得震度為3級。

台積電表示，為確保人員安全，各廠區依照內部程序啟動相關安全預防措施，部分中部及南部廠區在第一時間進行人員疏散，21日凌晨1時許全數完成清點，確定人員安全無虞。各廠區也完成建築震後損害檢查，確認結構安全無虞，逐步回線。台積電表示，建廠工地未受影響，完成震後環境安全檢查後已照常施工。目前各廠區供水、電力、工安系統及營運正常，各項細部檢查與詳細影響評估作業也持續進行。

聯電財務長劉啟東表示，地震造成部分機台當機，為首季帶來約個位數百分比的營收短少，由於有保險理賠支付，估計不會造成財務面太大影響。

面板廠群創指出，台南震度達到疏散標準，除按規定進行人員疏散作業，也對居住在嘉義與台南交界處的員工進行關懷。台南廠區部分機台啟動保護性自動停機，確認建物安全後，入廠檢查，機台陸續復機。

南科管理局提到， 在台南園區廠商的地震儀測值部分，群創B廠測得5強、台積電18廠測得5弱、聯電與彩晶也都測得5弱，高雄園區的群創F廠則測得4級。

中科管理局與各家廠商連繫，業者都表達在一天的復歸作業後，停機的設備已陸續恢復生產，初估影響並不大。園區各廠區供水、電力、工安系統及營運正常。

（記者宋健生、吳秉鍇、李珣瑛、李孟珊、鐘惠玲）


延伸閱讀

TV 產品供給壓力變大

中科 台積電 群創

延伸閱讀

121地震未造成台南晶圓廠重大損害 但恐加劇首季電視面板供給吃緊情況

台股小漲33點收23,300點 台積電收平盤

0050、006208太貴買不起？11檔「親民ETF」：00905是15元以下最強…排除台積電成分股它是冠軍

南部地震釀災損 財部：從寬從速助申請稅捐減免

相關新聞

嘉義大地震！半導體、面板廠災損估逾10億

嘉義大埔昨（21）日凌晨發生芮氏規模6.4的淺層地震，造成中科與南科部分半導體及面板廠一度停機與人員疏散，已逐步恢復。目...

TV產品供給壓力變大

昨（21）日凌晨嘉義地震影響周邊科技業，集邦科技（TrendForce）初步了解南台灣鄰近晶圓代工廠、面板廠受損和運作情...

鴻海展望大會 聚焦 AI 布局

鴻海集團昨（21）日在土城總部舉行內部展望大會，集團高層齊聚，董事長劉揚偉全程參與，知情人士指出，昨日主要由集團總部報告...

鴻海2025上半年業績淡季不淡

美國總統川普上任，成了今年全球電子業最大風險，全球電子製造龍頭的鴻海集團也密切關注。鴻海今年上半成長機會不少，除了GB2...

遠傳拓版圖跨足虛擬幣領域 搶進 Y 世代新理財商機

遠傳昨（21）日宣布與台灣最大虛擬貨幣平台「MaiCoin」策略合作，遠傳總經理井琪指出，掌握年輕人的心，搶進新理財模式...

聯電去年 EPS 3.8元四年低點 總座： AI 商機引領成長

聯電昨（21）日於法說會公布去年財報，受「雙率」下滑影響，聯電去年第4季稅後純益降至84.97億元，季減41.3%，年減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。