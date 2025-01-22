聯電本季毛利率恐失守三成

晶圓代工成熟製程市況轉弱，聯電（2303）昨（21）日於法說會預期，本季出貨量與產能利用率雖有望持平前一季，但是美元平均單價（ASP）、毛利率都將較上季衰退，毛利率更恐將失守三成大關，下探2021年首季來低點。至於2025年營運，仍可望較2024年成長。

聯電預估，2025年資本支出約18億美元，較2024年的29億美元減少38％。聯電共同總經理王石說明，今年資本支出比去年低，主是因為新加坡P3廠大多支出已在去年交付，因此今年沒有明顯擴增計畫，預期新加坡P3廠產能將於2026年如期開出。

針對本季營運展望，聯電預估，本季晶圓出貨量將持平去年第4季表現，以消費性產品相關的WiFi及機上盒等相關晶片為主要動能；美元平均單價則會較前一季下滑中位數百分比（4%至6％）；毛利率則會失守三成大關，加上21日南台灣發生地震影響，預期單季毛利率約比25％高。