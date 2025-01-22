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晃不停！凌晨連5震「最大規模5.4」嘉義阿里山也很搖

聯電去年 EPS 3.8元四年低點 總座： AI 商機引領成長

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
聯電21日於法說會公布去年財報，受「雙率」下滑影響，聯電去年第4季稅後純益降至84.97億元，季減41.3%，年減35.6%，每股純益0.68元，下探近四年半來低點。路透
聯電21日於法說會公布去年財報，受「雙率」下滑影響，聯電去年第4季稅後純益降至84.97億元，季減41.3%，年減35.6%，每股純益0.68元，下探近四年半來低點。路透

聯電（2303）昨（21）日於法說會公布去年財報，受「雙率」下滑影響，聯電去年第4季稅後純益降至84.97億元，季減41.3%，年減35.6%，每股純益0.68元，下探近四年半來低點；2024年每股純益3.8元，為四年來最差。

聯電去年第4季毛利率30.4%，季減3.4個百分點，年減2個百分點；營益率19.8%，季減3.5個百分點，年減2.8個百分點；稅後純益84.97億元，季減41.3%，年減35.6%，每股純益0.68元。去年全年毛利率32.6%，年減1.3個百分點；營益率22.2%，年減3.8個百分點；稅後純益472.11億元，年減22.6%，每股純益3.8元。聯電周二ADR早盤跌4%。

聯電法說會重點
聯電法說會重點

以製程區分，聯電去年22／28奈米營收比重略增至34%，40奈米約14%，整體40奈米以下貢獻約48%營收，其他如65%奈米為16%，90奈米約11%，0.11／0.13微米為10%，0.15／0.18微米為10%，0.25／0.35微米為4%，小於0.5微米為1%。

聯電共同總經理王石表示，去年第4季業績符合期待，晶圓出貨量及產能利用率略優於預期，產能利用率約70%，2024年全年營收年增4.4%，反映出通訊、消費及電腦需求穩定成長；其中，22／28奈米產品是營收主要貢獻，2024年成長15%。

王石補充，去年第4季簽署一項離岸風電購買協議，這是集團規模最大的再生能源交易案，為公司實現2030年使用50%再生能源目標跨出穩健一步。

展望2025年，王石預期，半導體產業在AI商機引領下可望持續成長，AI伺服器是主要動能，帶來的PC、手機換機需求值得期待。

他強調，聯電布局成熟製程晶圓代工產業今年可望呈現低個位數百分比（1%至3%）溫和成長，伴隨22奈米部分需求續揚，可望強化聯電營運，正向看待2025年營運將優於2024年。

聯電並持續布局先進封裝製程，王石透露，正與客戶開發先進封裝相關產能，細節無法透露，但看好未來AI商機將為聯電帶來小晶片、感測器等整合至先進封裝後的新商機，包括WoW先進封裝堆疊與中介層等，都是持續布局的焦點。


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