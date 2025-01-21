跨足加密貨幣市場 遠傳、MaiCoin深化合作

遠傳電信今（21）日宣布，深化與加密貨幣平台MaiCoin的合作，遠傳電信總經理井琪指出，未來規劃將增加對MaiCoin的策略投資，擴大持股占比，而MaiCoin集團創辦人暨執行長劉世偉也表示，規劃今年將向證交所遞件申請掛牌上市。

井琪表示，遠傳致力推出豐富的數位創新服務，「遠傳心生活」App整合食衣住行、娛樂與理財服務，一站式滿足用戶多元需求。這次與全台交易量、安全保障皆居業界第一的虛擬貨幣平台夥伴「MaiCoin」合作，期望能讓更多用戶認識加密貨幣理財，也期待未來和MaiCoin在遠傳幣、會員點數生態圈、區塊鏈應用、提升雙方用戶資訊安全性等方面，能有更密切的合作。

劉世偉指出，MaiCoin集團長期致力推動數位資產融入大眾日常生活，透過嚴謹但便捷的註冊與驗證流程，讓首次接觸虛擬貨幣的用戶，都能輕鬆進行虛擬貨幣數位理財。此次與遠傳合作，不僅有助接觸到跨界用戶群，也期待未來結合雙方技術優勢，打造創新應用。

根據調查，年輕世代正積極投入虛擬資產，年齡介於27歲到42歲的Y世代，不僅是虛擬資產的主力用戶，更占幣圈用戶超過半數，展現強勁的投資動能。MaiCoin集團平台現有130萬用戶中，25歲到34歲用戶更占40%。

調查也顯示，26歲以下、被稱為「數位原住民」的Z世代，更是對虛擬貨幣展現高度支持。在投資虛擬貨幣的Z世代族群中，22.4%的投資者將一半以上總資產投資於加密資產，甚至有13.8%的Z世代僅投資虛擬資產，顯示年輕族群在此市場極具潛力。

遠傳與MaiCoin未來也規畫結合雙方技術優勢，推出更多創新應用。包含針對年輕用戶市場，提供遠傳幣會員點數兌換虛擬貨幣、虛擬貨幣支付等，將區塊鏈技術融入日常生活，帶動普及發展；同時，遠傳「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）服務擁有資通訊優勢，及嚴謹的電信用戶身分認證及隱私保護，也可協助強化用戶身分驗證，提升虛擬貨幣交易安全性，並應用區塊鏈技術提升數據傳輸安全性，確保合規同時，也保護用戶資產。

遠傳歡慶與虛擬貨幣平台MaiCoin結盟，同時適逢新春佳節，即日起至2月28日，雙方聯手推出「遠傳抽比特 幣迎新春」活動，將送出總計約450萬元新台幣、總價值超過1顆比特幣的虛擬貨幣豪禮。