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台積電、聯電121地震基本無損 研調曝一產品供給雪上加霜

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
台積電。記者吳康瑋／攝影
台積電。記者吳康瑋／攝影

台灣南部於21日凌晨12點17分發生芮氏規模6.4地震，震央位於嘉義。研調機構集邦（TrendForce）特地走訪、調查各大晶圓代工廠、面板廠的受損和運作情況。其中，台積電（2330）及聯電（2303）位於台南的廠區，雖然受到的震度達4級以上，不過幸好當時皆已疏散人員並停機檢查，因此未有機台遭受重大損害，僅爐管機台內難以避免的產生破片。

集邦表示，台積電在台南地區有一座八吋廠、兩座十二吋晶圓廠，從成熟製程到目前最先進的5/4nm及3nm皆在此生產，聯電於當地運作一座十二吋廠，包含90~14nm製程。相關廠區已陸續於21日上午恢復正常運作，地震對實際產出的影響在可控制範圍內。

儘管台南地區晶圓代工廠製造的產品種類廣泛，但因時值各項零組件需求傳統淡季，整體成熟製程的產能利用率平均為70%至80%，產線仍有相當大的調整彈性。先進製程部分，集邦研判目前投片多屬庫存預備，短暫停機或少量破片的影響都容易彌補，初步預期不會造成明顯影響。

此外，台南亦是重要面板產地，廠商實際受影響情況尚待確認，惟此次地震可能加大2025年第一季電視面板供給壓力。針對面板產業受到的影響，集邦表示，台南為顯示大廠群創光電的大本營，而此次遭遇地震，有部分機台發生停機。

集邦透露，群創旗下位於台南的廠區分別為Fab2、Fab3、Fab5、Fab6、Fab7，臨近的高雄廠區則是Fab8、Fab8b、T6。由於廠區歷史較久遠，加上此次震度較大，影響部分台南廠區機台停機，受損狀況仍待確認。然預估此次地震對第一季原就稍微吃緊的電視面板供給恐將雪上加霜。

地震 晶圓代工廠 電視面板

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