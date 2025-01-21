Gemini Live會說中文了 即日起從Pixel裝置起陸續更新

Google宣布推出Gemini Live繁體中文版，即日起從包含Pixel裝置在內的Android手機開始陸續更新，在幾天之內也會發送給iOS的使用者，使用者可以用中文和Gemini自然對話、集思廣益、規劃行程，甚至練習簡報，還可以有多種不同的聲音可選。此外，Gemini擴充功能也支援繁體中文，在Gmail、Google地圖等應用程式中更有效率地完成工作。

Google官方部落格文章指出，Gemini 擴充功能支援範圍擴大至繁體中文，方便用戶更輕鬆地在常用的Google 服務、應用程式和工具中存取資訊並完成工作。只要是Gemini應用程式已上線的地區，可以使用當地的語言來體驗 Gemini Live，也能夠以不同語言與Gemini閒聊、合作，體驗AI自然對話。