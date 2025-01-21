傳統清潔產業邁向數位轉型！元鼎清潔攜手鋒形科技 終結紙本時代

搶搭數位轉型列車，元鼎清潔21日宣布，攜手國內雲端人資系統龍頭鋒形科技Femas HR，終結30年紙本時代，讓更健全的人事管理制度，推動企業邁向永續。

元鼎清潔成立近30年，主要從事專業駐點清潔維護，以無塵室與廠房規劃清潔為主、專業清潔相關工程為輔，在中北部科學園區享有高知名度，如何管理人數眾多的基層員工與提升管理效率，是元鼎清潔未來擴大經營非常關鍵的環節。

二代接班的元鼎清潔執行長江忠榮表示，過往人事相關業務都由紙本作業與管理，員工上下班需要透過打卡鐘完成打卡，管理部會在每月最後一個工作天開車前往各廠領取該月份員工打卡紀錄與差勤資料表，光是蒐集就耗掉不少時間，不僅資訊傳遞慢，時間成本非常高昂，同時也存在一些資訊上誤傳或遺失的風險。

江忠榮指出，為了降本增效，推動數位轉型是重要方向，基於多方考量最終決定導入鋒形科技Femas HR，一開始擔心中高年齡層同仁可能對3C產品不是那麼熟悉，若要透過手機操作完成每日上班、下班打卡可能會遇到許多瓶頸，為此，特別將手機APP使用教學拆成3個階段，透過漸進式地學習以減低學習壓力，降低同仁對學習操作人資系統的排斥感。

透過分階段教學，讓員工們循序漸進地學習，同時加強中階幹部的使用訓練，製作APP操作說明書，於每個作業據點放置數本，以利發生操作問題時，幹部及員工可以即時翻閱查找正確的操作流程或解決方法，不僅大幅提升管理效率，並間接提升員工的工作效率。

鋒形科技共同創辦人李佳鴻表示，每個產業都有其獨特的特性與挑戰，但數位轉型的核心都是要透過科技的力量，提升效率、降低成本、並改善員工體驗。透過Femas HR，元鼎清潔解決了多年來的人事管理痛點。鋒形科技將持續致力於開發更完善的雲端人資解決方案，協助更多企業實現數位轉型。

江忠榮認為，數位化轉型是傳統產業不可逃避的一環，在這個科技領導取向的環境中，善用數位工具創造競爭優勢，將降低公司未來擴大經營時所需花費的成本及需承擔的風險，為此近年致力推動數位轉型，並選擇Femas HR作為合作夥伴，透過差勤管理、薪資計算、班表規劃，奠定人事管理體制上的重要基石，確保在數位管理上與時俱進，讓人資系統成為公司永續經營時重要的推手，這將會是元鼎清潔最大的競爭優勢之一。