聯電：嘉義強震估影響首季營收個位數百分比 財務面在可控範圍

嘉義強震對晶圓廠帶來什麼影響，聯電發言人暨財務長劉啟東今（20）日主持法說會時面對法人提問表示，地震造成部分機台當機，將為首季帶來約略個位數百分比的營收短少影響，不過對財務面而言，由於有保險理賠支付，估計不會對公司造成太大影響。

聯電今日也提出今年首季營運預估，預估本季晶圓出貨仍持平，平均銷售價格約下滑中個位數百分點，產能利用率約70%，但毛利率將由本季的30.4%降至略高於25%，主因是平均銷售單價下滑影響。

聯電並訂今年資本支出約18億美元，其中90%用於12吋廠，10%用於8吋廠。