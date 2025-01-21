創見推出U.2企業級SSD 提升讀取密集型工作負載效能

創見資訊 (2451)推出全新U.2企業級固態硬碟ETD410T，專為高效能計算環境設計，滿足企業用戶對超高速資料傳輸與可靠性的嚴苛需求。ETD410T 採用 PCIe Gen4 x4 高速傳輸介面與 U.2 15mm厚度尺寸規格，內建DRAM 快取，提供優異的效能表現與完善的資料保護機制，是資料中心與企業應用的理想解決方案。

創見ETD410T是針對讀取密集型工作負載的專業產品，符合JESD219 標準，具備高達7000次P/E Cycles的耐用度，能長期承受高頻繁使用。其QoS保持在 99.9% 至 99.99% 的範圍內，提供穩定、可靠的運行表現，即使在苛刻的企業環境中，也能確保資料存取的穩定性與一致性。

創見ETD410T採用PCIe Gen4 x4 高速傳輸介面，讀取速度高達 7,400 MB/s，寫入速度達 6,400 MB/s，無論是大量數據讀取還是繁重的寫入操作，皆能應對自如，適合需要快速存取與低延遲的應用場景，例如人工智慧、大數據分析、與虛擬化環境，滿足企業對效能的要求。

創見ETD410T內建電源斷電保護 (Power Loss Protection, PLP)，當電力不穩或意外斷電時，依然能確保資料完整性，防止資料損失。此外，內建錯誤處理(Error Handling)功能進一步強化資料傳輸過程中的準確性，為資料安全提供雙重保護。同時，ETD410T 提供 3840GB 與 7680GB 的高容量選擇，滿足企業對大規模資料密集讀取的需求，是資料中心、虛擬化環境及高效能運算的理想儲存方案。