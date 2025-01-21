121地震未造成台南晶圓廠重大損害 但恐加劇首季電視面板供給吃緊情況

台灣南部21日凌晨12點17分發生芮氏規模6.4地震，震央位於嘉義。根據TrendForce第一時間了解鄰近的晶圓代工廠、面板廠受損和運作情況，TSMC及UMC的台南廠因震度達4級以上，當時已疏散人員並停機檢查，未有機台遭受重大損害，僅爐管機台內難以避免的產生破片。台南亦是重要面板產地，廠商實際受影響情況尚待確認，惟此次地震可能加大2025年第1季電視面板供給壓力。

TrendForce表示，TSMC在台南地區有一座8吋廠、兩座12吋晶圓廠，從成熟製程到目前最先進的5/4nm及3nm皆在此生產，UMC於當地運作一座12吋廠，包含90~14nm製程。相關廠區已陸續於21日上午恢復正常運作，地震對實際產出的影響在可控制範圍內。

儘管台南地區晶圓代工廠製造的產品種類廣泛，但因時值各項零組件需求傳統淡季，整體成熟製程的產能利用率平均為70%至80%，產線仍有相當大的調整彈性。先進製程部分，TrendForce研判目前投片多屬庫存預備，短暫停機或少量破片的影響都容易彌補，初步預期不會造成明顯影響。

面板產業部分，台南為顯示大廠群創（3481）的大本營，其位於台南的廠區分別為Fab2、Fab3、Fab5、Fab6、Fab7，臨近的高雄廠區則是Fab8、Fab8b、T6。由於廠區歷史較久遠，加上此次震度較大，影響部分台南廠區機台停機，受損狀況仍待確認。然預估此次地震對第1季原就稍微吃緊的電視面板供給恐將雪上加霜。