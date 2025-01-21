創見推出U.2企業級SSD 提升讀取密集型工作負載效能

全球儲存領導品牌創見（2451）資訊21日推出全新U.2企業級固態硬碟ETD410T，專為高效能計算環境設計，滿足企業用戶對超高速資料傳輸與可靠性的嚴苛需求。

創見表示，ETD410T採用PCIe Gen4 x4高速傳輸介面與U.2 15mm厚度尺寸規格，內建DRAM快取，提供優異的效能表現與完善的資料保護機制，是資料中心與企業應用的理想解決方案。

創見進一步說，ETD410T是針對讀取密集型工作負載的專業產品，符合JESD219標準，具備高達7,000次P/E Cycles的耐用度，能長期承受高頻繁使用，其QoS保持在99.9%至99.99%的範圍內，提供穩定、可靠的運行表現，即使在苛刻的企業環境中，也能確保資料存取的穩定性與一致性。

創見強調，ETD410T採用PCIe Gen4 x4 高速傳輸介面，讀取速度高達 7,400 MB/s，寫入速度達 6,400 MB/s，無論是大量數據讀取還是繁重的寫入操作，皆能應對自如，適合需要快速存取與低延遲的應用場景，例如人工智慧、大數據分析與虛擬化環境，滿足企業對效能的要求。

創見點出，ETD410T內建電源斷電保護（Power Loss Protection, PLP），當電力不穩或意外斷電時，依然能確保資料完整性，防止資料損失，此外，內建錯誤處理（Error Handling）功能進一步強化資料傳輸過程中的準確性，為資料安全提供雙重保護。