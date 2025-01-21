年輕人瘋比特幣 遠傳辦門號送、抽比特幣

遠傳（4904）去年宣布策略投資「MaiCoin」，為電信服務與虛擬貨幣的跨領域合作揭開序幕，遠傳與「MaiCoin」今日更進一步結盟，聯手推出「遠傳抽比特 幣迎新春」活動，提供全新虛擬貨幣理財服務，進一步拓展年輕用戶市場，讓用戶鏈結未來生活。

遠傳指出，即日起只要透過「遠傳心生活」App申請註冊MaiCoin帳戶，並完成驗證；或透過遠傳網路門市申辦5G指定專案，就有機會獲得新春大紅包，將送出總計約450萬台幣的比特幣大禮，總價值超過1顆比特幣，讓用戶開春就有好彩頭。

遠傳表示，歡慶遠傳電信與虛擬貨幣平台「MaiCoin」結盟，同時適逢新春佳節，即日起至2月28日，雙方聯手盛大推出【遠傳抽比特 幣迎新春】活動，將送出總計約450萬元新台幣、總價值超過1顆比特幣的虛擬貨幣豪禮。

遠傳指出，活動期間至遠傳心生活 APP，前5,000名即可以領取MaiCoin新戶專屬兌換碼，可兌換新台幣200元等值比特幣；同時，透過遠傳心生活APP 指定連結，至MaiCoin數位資產買賣平台完成註冊並通過驗證、完成兌換上述新戶禮後，還有機會抽中等值新台幣1萬元比特幣（共送出200名）。

此外，遠傳表示，透過遠傳網路門市申辦、攜碼、續約5G【遠傳抽比特 幣迎新春】方案，將獲得價值新台幣1.5萬元的比特幣，限量100名，越早完成申辦，就能為自己多賺一包新年紅包大禮！

根據調查，年輕世代正積極投入虛擬資產，年齡介於27歲到42歲的「Y世代」，不僅是虛擬資產的主力用戶，更占幣圈用戶超過半數，展現強勁的投資動能。MaiCoin集團平台現有100萬用戶中，25歲到34歲用戶更占40%。

調查也顯示，26歲以下、被稱為「數位原住民」的「Z世代」，更是對虛擬貨幣展現高度支持。在投資虛擬貨幣的「Z世代」族群中，22.4%的投資者將一半以上總資產投資於加密資產，甚至有13.8%的「Z世代」僅投資虛擬資產，顯示年輕族群在此市場極具潛力。

遠傳強調，不斷走在業界最前端，突破傳統電信服務框架，旗下「遠傳心生活」數位平台已是全台最具規模行動服務平台，每月活躍用戶數超過200萬，將食衣住行、娛樂及理財等數位化服務，無縫融入用戶日常生活，打造行動生活圈；現在更與全台最大虛擬貨幣平台「MaiCoin」合作，提供全新虛擬貨幣理財服務，進一步拓展年輕用戶市場，讓用戶鏈結未來生活。

遠傳表示，與MaiCoin未來也規畫結合雙方技術優勢，推出更多創新應用。包含針對年輕用戶市場，提供遠傳幣會員點數兌換虛擬貨幣、虛擬貨幣支付等，將區塊鏈技術融入日常生活，帶動普及發展；同時遠傳「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）資通訊優勢，及嚴謹的電信用戶身分認證及隱私保護，也可協助強化用戶身分驗證，提升虛擬貨幣交易安全性，並應用區塊鏈技術協助提升數據傳輸安全性，確保合規同時，也保護用戶資產。