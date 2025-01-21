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耀登攜手丹麥商 QuadSAT 合作搶攻無人機商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

射頻天線廠耀登（3138）於21日宣布，正式與丹麥創新無人機測試技術公司QuadSAT簽署合作協議，成為該公司在台灣、越南及菲律賓的唯一服務合作夥伴。耀登科技透過此次合作，正式推出QuadSAT的無人機RF量測與衛星模擬服務，為區域內衛星通信產業提供高效、精準的測試方案，協助企業應對技術挑戰，推動產業升級。

耀登科技指出，QuadSAT的無人機測試技術結合射頻有效載荷、自動化測試軟體與最先進的無人機系統，能夠在現場執行天線輻射測試、校準及軌道模擬等任務，有效降低傳統測試設備的成本與時間耗費。這項創新服務特別針對衛星通信、國防通信及地面站設置等應用場景設計，具備高度靈活性與精準性，滿足區域內快速增長的衛星通信需求。

耀登科技董事長張玉斌表示，「我們非常榮幸成為QuadSAT在台灣及東南亞市場的獨家合作夥伴，並正式引進這項創新服務。耀登將憑藉我們在射頻與無線通信領域的專業能力，協助企業快速部署高效測試方案，應對市場技術挑戰，並搶占衛星通信領域的新機遇」。

耀登科技進一步說明，QuadSAT的應用上可載入客製化波型、自動生成TLE路徑模擬衛星傳送訊號，提供天線設置時鎖定及定位功能規劃， 並能結合多台無人機，模擬星座上衛星群，用以測試衛星Handover時天線追蹤性能， QuadSAT無人機RF量測應用是該領域新的技術， 耀登科技極具前性瞻性的領域布局， 將帶領相關產業的應用技術變革。

耀登表示，QuadSAT無人機RF量測的整體應用服務將於2025年起陸續在台灣及越南及菲律賓市場推出，耀登提供從技術諮詢、現場測試到結果分析的一站式服務，協助企業快速完成測試流程，提升產業效率與競爭力， 將推動區域內衛星通信鏈全面性產業升級。

無人機 耀登 菲律賓

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