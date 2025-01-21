英業達唱旺「車用電子」 總座估：2025有望續增3倍以上

代工大廠英業達（2356）深耕汽車電子多年，並與車用半導體晶片商恩智浦（NXP）等多家大廠達成策略合作，而集團過去幾年也持續加大力道搶進，總經理蔡枝安作為集團內汽車電子的主要負責人，也運用自身在伺服器領域的深厚實力，率領團隊在車用電子領域深耕、最終成功搶下大單。展望今年車用領域的發展，他也保持相當樂觀的態度，並看好整體規模將再繼續增長。

事實上，英業達在自駕車領域布局已久，整個團隊近幾年在汽車電子跟醫療電子都有做了很多的投資，而過去汽車電子的業務，主要是歸屬於企業電腦事業群（EBG）負責，回顧過去一年團隊也收穫不少新的客戶及訂單，而來自車用產品的營收貢獻，2024年全年相較2023年表現，更是大增了超過40%以上，他直言，隨著市場持續增長，明年有望達到3倍以上的成長。

英業達當初是在2017年時，拍板決定成立車用電子事業部門，而多年來持續在旗下桃園、上海、重慶、墨西哥與捷克廠，建立起多條「車用產線」，客戶已包括歐、美、中三地車廠；蔡枝安透露，而目前旗下的客戶除了有電動車廠，也有燃油車客戶，雙方除了與關鍵元件廠商在自動駕駛輔助系統（ADAS）與車載資訊娛樂系統（IVI）持續合作之外，也將其繼續延伸到電子控制元件（ECU）等領域。