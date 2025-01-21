快訊

鈕承澤可回家吃年夜飯！涉性侵案關3年2個月出獄 4度申請假釋獲高院核准

清泉崗女士官長喪命「頭顱被削去大半」 母姊哀傷要求空軍給交代

濺血畫面曝光！外國女遊平溪拍照 火車進站張開雙臂被撞倒地

全球微機電系統國際研討會 首度移師高雄展覽館舉行

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
全球最重要的微機電系統領域國際研討會首度於高雄展覽館舉行。圖／中山大學提供
全球最重要的微機電系統領域國際研討會首度於高雄展覽館舉行。圖／中山大學提供

全球最重要的微機電系統領域國際研討會首度移師高雄展覽館舉行，一連4天吸引超過700名來自世界各地22國家的專業人士，以及48個國內外企業齊聚；中山大學半導體學院表示，高雄半導體封測、晶圓製造與電子零組件大廠居領先地位，高階經理人和頂尖人才濟濟，非常適合國際大型研討會。

中山大學半導體學院長黃義佑指出，微機電系統去年全球產值約160億美元，預計2030年將成長至300億美元，主要應用在感測器與致動器，智慧型的微機電系統除了搜集人類感官無法觸及的環境資訊，還能夠綜合資訊配合AI做出正確反應。

黃義佑表示，微機電在AI時代尤其重要，也是未來台灣重要產業布局之一，台積電與日月光都在這個領域深耕超過10年，以因應摩爾定律碰到極限後的發展。

大會主席、國立清華大學講座教授李昇憲指出，這次感謝國際協會IEEE與MEMS、國科會與高市經發局、日月光、神光晶片、BOSCH、IMT、聯電、亞太優勢、台積電、國巨、華泰、穎崴、雷科、鈦昇等，以及中山大學半導體學院與工研院、半導體研究中心等近20個產學研單位聯合參展。

李昇憲表示，此次大會收到729篇論文投稿，僅通過45%發表，包括72篇口頭簡報與256篇海報，論文品質水準相當高，世界各大學皆極力爭取能夠獲大會核定得以發表其研發成果。

今年日月光集團營運長吳田玉、微系統領域創始人暨美國矽谷天使創投公司總裁Kurt Petersen、韓國i3system公司執行長Han Chung以及荷蘭格羅寧根大學Sabeth Verpoorte教授等人均獲邀演講，為微系統與半導體科技未來發展趨勢的異質整合與相關科研成果，搭建國際產學研交流平台。

全球最重要的微機電系統領域國際研討會首度於高雄展覽館舉行。圖／中山大學提供
全球最重要的微機電系統領域國際研討會首度於高雄展覽館舉行。圖／中山大學提供

中山大學 半導體 台積電

延伸閱讀

賴總統接見崇越論文大賞得主：續推高等教育深耕計畫

AI基礎設施三強 高盛按讚…日月光、聯發科等迎新一波行情

遭指8年拿3億 中山大學顏聖紘：20年都沒那麼多

王鴻薇指中山大學副教授為綠側翼 8年27研究案拿3億元

相關新聞

年輕人瘋比特幣 遠傳辦門號送、抽比特幣

遠傳（4904）去年宣布策略投資「MaiCoin」，為電信服務與虛擬貨幣的跨領域合作揭開序幕，遠傳與「MaiCoin」今...

全球微機電系統國際研討會 首度移師高雄展覽館舉行

全球最重要的微機電系統領域國際研討會首度移師高雄展覽館舉行，一連4天吸引超過700名來自世界各地22國家的專業人士，以及...

嘉義凌晨強震 南科各園區水電供應正常

21日凌晨12點17分許發生在嘉義縣大埔鄉芮氏規模6.4的大地震，嘉義地區最大震度6弱，台南及高雄地區最大震度5弱，全台...

嘉義強震！台積電：各廠區水、電及工安系統營運正常 細部影響清點中

台灣於今（21）日0時許經歷芮氏規模6.4地震。台積電今日做一步回應，表示位於南部科學園區之晶圓廠區測得最大震度為5級、...

台積電震後目前營運正常 影響評估進行中

嘉義與台南一帶於21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，在短暫疏散後，台積電（2330）表示，目前各廠區水電、工安系統及營運正...

盼輝達進駐桃竹苗大矽谷 張善政籲中央主動爭取

美國AI科技大廠輝達（NVIDIA）有意在台灣蓋海外企業總部，國發會昨召開「桃竹苗大矽谷推動方案」中央與地方協調會議，邀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。