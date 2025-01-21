全球微機電系統國際研討會 首度移師高雄展覽館舉行
全球最重要的微機電系統領域國際研討會首度移師高雄展覽館舉行，一連4天吸引超過700名來自世界各地22國家的專業人士，以及48個國內外企業齊聚；中山大學半導體學院表示，高雄半導體封測、晶圓製造與電子零組件大廠居領先地位，高階經理人和頂尖人才濟濟，非常適合國際大型研討會。
中山大學半導體學院長黃義佑指出，微機電系統去年全球產值約160億美元，預計2030年將成長至300億美元，主要應用在感測器與致動器，智慧型的微機電系統除了搜集人類感官無法觸及的環境資訊，還能夠綜合資訊配合AI做出正確反應。
黃義佑表示，微機電在AI時代尤其重要，也是未來台灣重要產業布局之一，台積電與日月光都在這個領域深耕超過10年，以因應摩爾定律碰到極限後的發展。
大會主席、國立清華大學講座教授李昇憲指出，這次感謝國際協會IEEE與MEMS、國科會與高市經發局、日月光、神光晶片、BOSCH、IMT、聯電、亞太優勢、台積電、國巨、華泰、穎崴、雷科、鈦昇等，以及中山大學半導體學院與工研院、半導體研究中心等近20個產學研單位聯合參展。
李昇憲表示，此次大會收到729篇論文投稿，僅通過45%發表，包括72篇口頭簡報與256篇海報，論文品質水準相當高，世界各大學皆極力爭取能夠獲大會核定得以發表其研發成果。
今年日月光集團營運長吳田玉、微系統領域創始人暨美國矽谷天使創投公司總裁Kurt Petersen、韓國i3system公司執行長Han Chung以及荷蘭格羅寧根大學Sabeth Verpoorte教授等人均獲邀演講，為微系統與半導體科技未來發展趨勢的異質整合與相關科研成果，搭建國際產學研交流平台。
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