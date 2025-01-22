曾花1年就讓夏普轉虧為盈…戴正吳提告鴻海、郭台銘 一文看當年糾葛

前夏普會長戴正吳經媒體披露，於去年底向鴻海（2317）及創辦人郭台銘提告，震撼各界。回顧當年，鴻海為何會入主夏普（Sharp）？郭台銘還曾因此在日本企業界一度備受關注？戴正吳在過程中又扮演了哪些關鍵的角色？

1月20日，《鏡週刊》披露前夏普會長戴正吳，於2024年底向鴻海及創辦人郭台銘提告，原因是戴正吳當年赴日整頓夏普時，曾簽下一份獎勵逾10億元的合約，但至今仍未兌現，三方爭議一夕間浮上檯面。

尤其，夏普近期在鴻海董事長劉揚偉領導下逐漸起色，未料竟還有當年爭議未解，震驚各界。

鴻海亦在20日發布重大訊息，強調「關於本案，本公司基於合法合規精神，一切依法辦理。」

郭台銘跨足面板，戴正吳出任夏普社長

1986年加入鴻海、人稱「戴桑」的戴正吳，當年在內部因擅長控管成本、提高生產效率聞名，掌管消費電子事業群期間，更成功替鴻海奪下Sony遊戲機PS2訂單，立下功勞，堪稱是郭台銘身旁的得力大將，並在2004年經拔擢為副總裁。

2012年，為加強供應鏈垂直整合，郭台銘宣示鴻海將跨足面板產業，希望掌握用於蘋果iPhone的液晶面板（LCD）技術、以及更前瞻的有機發光二極體（OLED）技術，來和三星搶單。彼時，已陷入財務危機的百年大廠夏普，便成為郭台銘相中的目標。

這場台日史上最大的併購案，掀起日本社會對鴻海這家外資的高度不信任，整整四年過去，鴻海才終於在2016年4月，以3888億日圓取得夏普66%之股權。

年輕時便有深厚日文基礎的戴正吳，也因而在65歲近退休之際，被派赴日本，於該年8月擔任夏普首位台灣籍社長。

在任期間，戴正吳親力親為、貫徹節流精神，從組織面、營運面到銷售面都力推轉型。比如，他曾推動「One Sharp」策略，將夏普五個子公司，分為20個事業單位，追求權責分明、提高效率。

一年左右，戴正吳成功讓夏普轉虧為盈，不僅超出郭台銘的期待，亦打破外界對鴻海入主夏普的質疑。2017年12月，夏普從日本股市以中小型股為主的「東證二部」，重返由大型企業組成的「東證一部」。

堺工廠案引怒火，爭議中退場

2020年5月，戴正吳轉任夏普會長及執行長，並在2022年2月正式退休。儘管前幾年戴正吳為夏普打下獲利的良好基礎，但2021年，堅持買回「堺工廠」（SDP）股權的決策，又讓夏普陷入虧損。

堺工廠成立於2009年，為全球首座十代面板廠，當時卻在面板景氣下行之下，於2020年虧到上千億日圓。戴正吳卻認為，堺工廠為夏普重要子公司，且可供應北美市場，不應將之出清。想不到此舉卻引來怒火，早已準備好交棒的戴正吳，最終也因此在風波中黯淡退場。

堺工廠爭議一路延燒，2023年首季，鴻海因認列夏普投資損失173億元，導致業外大虧201億元，在台灣引起震撼。近兩年劉揚偉數度親赴日本整頓，並於去年年底將堺工廠土地、廠房陸續出售給日本軟銀、日本電信商KDDI作為AI資料中心，夏普才又逐步起色。

如今，一樁未解的10億元獎勵金追討案，意外掀開戴正吳與鴻海、郭台銘間未解的心結，日後發展，仍有待觀察。

堺工廠成立於2009年，為全球首座十代面板廠。聯合報系資料照

（本文出自2025.01.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）