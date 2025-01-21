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嘉義凌晨強震 南科各園區水電供應正常

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
南科示意圖。圖／台南市政府提供
南科示意圖。圖／台南市政府提供

21日凌晨12點17分許發生在嘉義縣大埔鄉芮氏規模6.4的大地震，嘉義地區最大震度6弱，台南及高雄地區最大震度5弱，全台有感。南科管理局局長鄭秀絨今天表示，南科各園區水電供應正常，道路及各項公共設施亦正常。

南科管理局表示，園區內各廠的產線設備與機台正陸續恢復中。整體而言，各廠在確認員工安全無虞後，正積極推進復機進度，確保生產能盡快回到正常軌道。由於此次地震影響生產線運作，各廠啟動機台預防性停機機制，未當班工程師也緊急召回參與搶修，努力減少停工影響。

南科管理局指出，目前災損的具體金額與損失程度尚在統計中，各廠的復機進度及損害評估將根據實際情況逐步釐清，相關重要資訊需由各家廠商自行發布，依各廠的正式重訊公告為準。

地震 災損

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