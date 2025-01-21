崇越科技攜手帝寶建太陽能電站 年產220萬度綠電

半導體及光電關鍵供應鏈整合服務龍頭─崇越（5434）跨足太陽能領域，近日與台灣汽車車燈龍頭帝寶公司合作，攜手建置太陽能電站，今天上午於帝寶工業彰濱廠舉行電站啟用典禮，並邀請彰化縣經濟暨綠能發展處張寒青處長蒞臨致詞，見證推動再生能源里程碑的關鍵時刻。

崇越旗下嘉益能源擁有完整太陽能供應鏈、EPC統包工程經驗，以及營運維護團隊，於2020年起便與帝寶工業合作建置太陽能電站，協助建置及維運帝寶總部、模具廠及彰濱廠等案；2024年8月與太陽能EPC工程─富陽能合作，於帝寶彰濱廠及其關係企業宏佳寶廠房屋頂，建置合計1800瓩的太陽能新案場，負責太陽能發電設備採購及工程管理。此新案預計每年可產生220萬度綠電，將由崇越子公司曜越綠電提供綠電交易服務，協助帝寶出售綠電給終端客戶，共同推動低碳布局。

崇越集團副董事長賴杉桂表示，「崇越協助帝寶工業布局太陽能綠電，總投資金額超過6000萬元，設置容量合計1800瓩，預估每年可產出220萬度綠電。」

崇越集團深耕綠色產業，持續朝向永續商機邁進，早於2008年創立「嘉益能源」，建置太陽光電及生產綠電，擁有完整的EPC統包工程、營運維護團隊。2023年成立「曜越綠電」，投入綠電銷售服務，媒合再生能源發電端及永續供應鏈之用電端獲得合適的購售電價格，透過專業諮詢、減碳規劃、多元綠電供應，迄今已成功媒合超過1.5億度電，協助企業穩定獲取綠能；母公司崇越今年也將再導入35萬度綠電為目標。