兆豐銀揪公股行庫、科技業打詐 美AI晶片巨頭將助陣
科技業與金融業將攜手跟詐騙集團過招！兆豐銀挺身宣布籌組「反詐騙大聯盟」，要遏止台灣每日被詐騙高達2~8億元嚴重問題，21日邀8大公股行庫與資安、區塊鏈、即時通訊、雲端服務及AI晶片等科技業合作，用金流結合資訊流打擊金融詐騙，據聞訪台掀「仁來瘋」的美國AI晶片大廠也將會是大聯盟生力軍。
「接下來我們做的不會對外，真正的反詐，就是希望所做的是有效的，這先決條件就是不讓詐騙集團知道我們到底怎麼做，或者做了什麼，被他們知道就容易被他們破解了。」兆豐銀行董事長董瑞斌21日受訪指出，而為何這個聯盟成員要神秘兮兮的討論對策？原因是詐騙手法日趨進步，甚至早已運用AI及深偽等先進科技詐騙，分工細膩，讓反詐難度也升級。
兆豐銀行21日號召土地銀行、中國輸出入銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、臺灣銀行及臺灣企銀與Amazon Web Services (AWS)、DEVCORE戴夫寇爾、Gogolook、LINE台灣、台灣微軟、SAS台灣、思偉達STARBIT、趨勢科技等科技業者組反詐騙大聯盟，成員將共同探討未來合作模式，以提升整體反詐騙效率及全民防詐意識，期整合不同領域的數據和專業知識，形成一個更強大的反詐騙網絡。
「詐騙的最後一里路是金融機構，詐騙的第一里路是科技催生的網路」業者指出，銀行業者手握金流數據，而資訊業擅長分析資訊流數據，雙方合作串連端到端，將能用AI更快對抗AI，全面防制詐騙。
據了解，科技成員背景來自四面八商，AWS跟微軟主要來自網路算力服務，而趨勢科技不僅是防駭軟體大廠，近年也對AI資安及深偽辨識提供服務，DEVCORE是紅隊演練知名科技業者，也將善用專長協助聯盟檢驗防詐系統資安程度，SAS將提供防詐底層基礎建設，由LINE協助即時社群帳號防詐，Gogolook擅長來電過濾，而思偉達則是區塊鏈與加密貨幣防詐/追蹤技術專家。
有趣的是，反詐騙大聯盟過年前成軍時間倉促，有一家科技業者來不及參與，現場公司名稱暫被遮蔽，但據了解，這家矽谷AI晶片龍頭因近期辦理尾牙，且旋風式訪台帶來一股「仁來瘋」熱潮，因此作業流程來不及跑完，因此錯過成立大會與會，不過後續可望加入，以「友情價」算力支持反詐大聯盟。
董瑞斌指出，金融業在反詐遇到很多挑戰，手握很多數據，去識別化後，可以給科技業分析，幫助科技業加速進步，也協助銀行業解決問題，在雙贏的基礎上會共同合作。
Gogolook董事長鄭勝丰則指出，過去就在經管會支持下根合庫及台企銀合作，偵測跟防堵異常帳戶，未來期望用AI對抗AI。
以購買虛擬貨幣投資等方是騙取民眾財產，已是熱門方式，根據調查，2023年約25%被詐騙金額是利用虛擬資產途徑騙走，而2024年則上看52%，思偉達則擅長加密貨幣錢包帳戶交易記錄分析，或針對區塊鏈上的資產評分，公布在JV網站上，預警有問題的帳戶，執行長鄧萬偉表示，舉例而言，若想投資川普幣，但網路上叫「川普幣」的項目就超過100種，思偉達則給予不同幣別評分，讓消費者可以分辨風險度。
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