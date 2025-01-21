南科管理局：各廠的產線設備與機台 正陸續恢復中

針對嘉義大埔地震後南科最新復工進度，南科管理局21日中午表示，各廠的產線設備與機台正陸續恢復中。

整體而言，各廠在確認員工安全無虞後，正積極推進復機進度，確保生產能盡快回到正常軌道。由於此次地震影響生產線運作，各廠啟動機台預防性停機機制，未當班工程師也緊急召回參與搶修，努力減少停工影響。

至於目前災損的具體金額與損失程度尚在統計中，各廠的復機進度及損害評估將根據實際情況逐步釐清，相關重要資訊可能需由各廠商自行發布。