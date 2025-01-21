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嘉義凌晨大地震 群創：人員疏散停機的機台、已陸續復歸中

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

21日凌晨12點17分許發生在嘉義縣大埔鄉芮氏規模6.4的大地震，嘉義地區最大震度6弱，台南及高雄地區最大震度5弱，全台有感。面板大廠群創（3481）表示，地震發生時台南達到疏散標準的即依規進行人員疏散作業，暫停生產的機台正陸續復機中。

在台南及高雄均有廠的群創表示，地震發生時第一時間已照標準程序，以確認廠區人員安全為優先。台南達到疏散標準的廠區進行人員疏散，人員安全，並啟動對於居住在嘉義與台南交界處的同仁進行關懷。台南廠區部分機台啟動保護性自動停機，在確認建物安全後，入廠進行系統檢查中，目前機台陸續復機中。

地震 群創

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