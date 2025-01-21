台積電震後目前營運正常 影響評估進行中

嘉義與台南一帶於21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，在短暫疏散後，台積電（2330）表示，目前各廠區水電、工安系統及營運正常，各項細部檢查與詳細影響評估作業進行中。

台積電指出，位於南部科學園區的晶圓廠區測得最大震度為5級、中部科學園區廠區最大測得震度為4級、新竹科學園區晶圓廠區（含龍潭及竹南）最大測得震度為3級。

為確保人員安全，各廠區依公司內部程序啟動相關安全預防措施，部分中部及南部廠區在第一時間進行人員疏散，並於凌晨1時許全數完成清點確定人員皆安全無虞。各廠區亦已完成建築震後損害檢查，確認結構安全無虞，逐步回線。

同時，公司建廠工地未受影響，於震後環境安全檢查後，今日照常施工。

台積電強調，目前各廠區供水、電力、工安系統及營運正常，各項細部檢查與詳細影響評估作業持續進行中。