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盼輝達進駐桃竹苗大矽谷 張善政籲中央主動爭取

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國發會昨召開「桃竹苗大矽谷推動方案」中央與地方協調會議，邀集桃園、新竹縣市及苗栗縣4縣市首長。圖／桃園市經發局提供
國發會昨召開「桃竹苗大矽谷推動方案」中央與地方協調會議，邀集桃園、新竹縣市及苗栗縣4縣市首長。圖／桃園市經發局提供

美國AI科技大廠輝達（NVIDIA）有意在台灣蓋海外企業總部，國發會昨召開「桃竹苗大矽谷推動方案」中央與地方協調會議，邀集桃園、新竹縣市及苗栗縣4縣市首長。桃市府今透露，市長張善政在會中提出5項建議，包括建立都市計畫快速通道、優先補助經費等措施，呼籲中央應主動展示桃竹苗半導體產業聚落優勢及AI人才資源，爭取輝達進駐。

輝達規畫設置台灣總部，外界盛傳除台北市，位於桃園高鐵站附近的A19亞洲矽谷創新研發中心預定地因交通便利、地質堅硬等條件，也有機會成為落腳地點。

張善政昨在會中強調，桃竹竹苗地區擁有完整的AI及半導體產業聚落優勢，透過大矽谷計畫可進一步串聯北台灣高科技產業廊帶，建構更完整的產業生態系統，該區域不僅具備優質的產業基礎，更擁有良好的生活及教育環境，極具吸引力，呼籲中央應主動向輝達說明桃竹苗大矽谷的發展願景，積極爭取該公司落腳。

針對桃竹苗大矽谷，張善政表示，國土計畫應與桃竹苗大矽谷計畫相互配合，桃市都發局去年已啟動國土計畫專案通盤檢討，全面考量觀光、交通、經濟等多元面向，建議專案通檢計畫書與國土功能分區圖應同步審議，都市計畫審查機制也應與其他計畫分開處理，建立專門快速通道，提升行政效率。

張善政也提到醫療資源議題，龍潭科學園區目前僅有一間國軍醫院，醫療資源明顯不足，衛福部去年預告在桃園市增加八德次醫療區，可增加1千多張病床，但迄今仍屬預告階段，未正式公告，呼籲中央盡速公布，有利南桃園醫療資源有效銜接。

經發局表示，張善政對於國發會後續將成立「桃竹苗大矽谷推動方案區域治理協調平台」表示肯定，該平台將建立單一窗口進行各項溝通協調，並負責追蹤各縣市提案的相關事項，盼透過中央與地方政府的緊密合作，打造台灣新興科技重鎮。

張善政 矽谷 輝達

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