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鴻海內部展望大會登場 聚焦AI和區域布局

中央社／ 台北21日電

鴻海內部展望大會今天起至22日登場，董事長劉揚偉全程參與，6大事業群和4大關聯企業高階主管均到場，展望主題涵蓋人工智慧（AI）、主要區域市場布局，供應鏈管理、數位轉型、以及三大平台發展。

鴻海內部人士上午向記者透露，集團每年規劃上半年底和隔年的農曆春節前夕，各舉辦展望大會，今天起為期2天的大會，在土城虎躍總部大禮堂舉行，約有數百名員工和主管參與。此外，6大事業群總經理、以及工業富聯（FII）、富智康（FIH）、鴻騰精密（FIT）、鴻華先進（Foxtron）等4F高階主管，均到場參加。

內部人士表示，此次展望大會除了回顧2024年營運成果外，也從主題展望今年布局重點，包括人工智慧、軟體平台、各區域總部、供應鏈管理、數位轉型，以及智慧製造、智慧電動車、智慧城市等三大平台發展規劃。

展望今年鴻海集團營運，劉揚偉先前表示，今年營收規模目標可突破新台幣7兆元，今年人工智慧AI伺服器出貨會比2024年更好，透過第一個5年計畫，提出F1.0至F3.0包括現況優化、數位轉型、轉型升級的三大轉型階段，鴻海要把毛利率從個位數變成雙位數百分比。

劉揚偉認為，區域製造大趨勢不會改變，台灣企業對專利應有正確認識，應更關注長期科技發展，他也建議台灣應積極發展軟體產業。

展望今年第1季整體營運，鴻海先前指出，逐步進入傳統淡季，預期第1季季節性表現，仍將與過去5年平均水準約略相當，若相較2024年同期將顯著成長。

劉揚偉 鴻海

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