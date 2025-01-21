Lenovo 最新亞太科技趨勢發展出爐！「4大動向」入選

隨著2025年的來臨，品牌大廠聯想（Lenovo）於21日發表，最新的亞太區年度關鍵科技趨勢；公司指出，「AI」、「大型語言模型LLM」、「多雲端策略」以及「邊緣運算」等4大技術的加速落地，滿足市場對技術的需求的同時，企業也需要解決能源效率、網路安全和綠色發展等問題。作為全球科技領導品牌，團隊結合全球視野與深刻洞察，提供亞太區企業可參考的4大未來動向及創新解決方案，包括「AI革命X數據創新X資安強化X永續未來」期盼能幫助企業，在快速變化的科技環境中穩步前行，推動數位轉型並實現永續發展目標。

1. AI驅動的產業革命：智慧應用全面提升效能

垂直領域專用型LLM重塑2025年AI產業布局：針對特定產業或領域量身打造專用大型語言模型（LLM）的需求正在迅速增長。以亞洲為例，根據麥肯錫資料，2022年亞洲在全球製造業中貢獻了逾五成的附加價值，預計2025年亞太地區將成為部署製造業專用LLM的核心區域。

垂直領域專用型LLM能深入分析各產業的細微差異、規範和最佳實踐，並挖掘資料中的模式與趨勢，從而助力企業根據數據產出更精準專業的決策。此外，垂直領域專用型LLM不僅滿足行業需求，還能作為技術基礎，實現自動化、簡化流程並發掘新商機，為企業發展與人力資源策略規劃提供增值。未來，這些專用模型將憑藉AI，推動產業創新、提升運營效率，並最終重新定義全球產業的發展藍圖。

AI化身真正的合作夥伴落實以人為本的使用者體驗：2025年，AI將首次突破過往框架，不再局限於生成式知識庫或聊天介面，而是成為具備獨立作業與決策能力的合作夥伴，稱為代理型AI（Agentic AI）或稱AI代理（AI agents）。根據Gartner的預測，截至2028年，約15%的例行性工作，包含文件管理、會議摘要和內容生成等將由代理型AI自主完成。

代理型AI更將借助本機端LLM，與使用者的個人知料庫進行即時互動，無須仰賴雲端處理，不僅能強化資料隱私保護，還能提高生產力。此外，伴隨著代理型AI的進化，由多個AI代理程式組成的「個人數位孿生（personal digital twins）」概念亦將應運而生，全面捕捉用戶個人特質並滿足多層次的需求。舉例來說，數位孿生可針對不同場景擔當日常採買管家、語言翻譯助理及旅遊代辦，實現更精準且個性化的服務體驗，實現「全面個人化」AI模型。

企業嚴加審視AI投資組合：2024年，亞太地區的AI及生成式AI應用顯著增長，預計在2028年前，亞太地區的AI投資額將達1,100億美元。隨著企業開始意識到人工智慧的強大潛能，2025年AI應用預期將進一步成長，Lenovo亦提供全方位產品組合，包括AI電腦、AI應用程式和混合式AI解決方案等多元工具，為協助企業在各領域取得成功。

隨著市場對AI技術的興趣與理解逐漸加深，企業在挑選相關AI工具時將更加審慎。企業領導者不僅要評估該工具是否與自家品牌和商業模式契合，還需思考其是否遵循未來法規要求。舉例來說，澳洲等市場已開始立法，提倡具道德且負責任的AI使用，隨著此類法規的推動，越來越多企業將選擇一開始便訴諸合規的AI解決方案，或聘請第三方專家提供AI實行的指導。此外，繼去年有45%企業在AI相關人才招募上面臨困境後，亞太區企業2025年將持續面臨AI人才缺口。對此，企業必須優先提升現有員工技能，投資並發展內部AI培訓計畫。

2. 應付大規模資料處理：靈活基礎架構帶來創新契機

靈活的多雲端策略需求暢旺：面對瞬息萬變且波動劇烈的科技產業，亞太區有更多企業正考慮採取多雲端策略來增加靈活性和擴充性，同時避免受制於特定供應商。這一趨勢預計將在2025年持續增長，尤其是預測分析、自動化和優化顧客體驗等AI相關雲端解決方案的需求將保持高漲。

以Lenovo的ThinkAgile混合式雲端解決方案為例，其旨在提升AI效能並強化雲端韌性。然而，改用新的資料基礎架構解決方案並非易事，其過程往往伴隨高昂成本與複雜挑戰。為此，企業領導者必須審慎移轉的費用，同時顧及長期發展的靈活性和擴充性。

挹注邊緣運算、帶動即時創新：隨著製造業、通訊業和政府加大對IoT、5G技術和AI的投資，邊緣技術的應用在近年迅速增長，成為提升數據處理效率和降低延遲的重要工具。Lenovo的《2024年資訊長手冊》指出，亞太地區的邊緣技術導入在2023至2024年間增加25%。隨著邊緣裝置產生越來越多的資料，能驅動即時分析與運營表現的高效邊緣運算解決方案，將成為2025年的主流。

為應對這些挑戰，靈活的雲端和邊緣運算組合將變得不可或缺，幫助企業就近處理資料並優化反應時間，同時管理大量資料。Lenovo的ThinkEdge產品組合專為上述需求所設計，加速提供洞察報告、提升投資報酬率並加強控制系統，簡化邊緣AI的部署流程。

資料中心業務市場成長可期：亞太地區的數據用量持續上升，推動區域內的資料中心市場高速擴張，此趨勢預計將延續至2025年，像是印度等地的資料中心容量預計將成倍數增長。隨著大眾對AI基礎架構需求的增加，政府和企業需正視能源需求的快速攀升，並解決由此帶來的營運、監管挑戰，力求在兩者之間取得適當平衡。

3. 資安威脅與與日俱增：保護措施打造安全數位生態

資安威脅日益增加網路安全仍是關切重點：隨著2024年多起重大資料外洩事件的發生，網路安全持續成為亞太區企業的關注焦點。Lenovo在其2024年發表的《智慧資料管理手冊》中指出，資料安全已躍升為IT和企業決策者的優先考量事項。隨著公眾資安意識不斷提升，企業正積極投入資源，構建網路安全與資料保護解決方案，並採取更嚴謹的資料存取與防護流程。

各國政府相繼加強監管力道，如澳洲推出的《網路安全法案》，皆要求企業採取更嚴格的安全措施，同時需為資安漏洞所引發的損失承擔責任。在更嚴格的資安法規推行前，企業必須提前建置強韌的生態系統，同時避免倉促應對過渡時期而徒增漏洞風險。

為協助企業應對上述挑戰，Lenovo提供全方位網路安全服務，涵蓋從資安評估（Security Assessments）到託管式偵測（Managed Detection）及網路彈性即服務（Cyber Resiliency as-a-service），助力企業在快速變化的環境中穩健應對，打造堅實的資安基礎。

4. 永續發展驅動綠色轉型：實現科技與環境共榮

永續發展成資料中心發展關鍵：隨著對數位服務與AI的依賴度攀升，亞太地區資料中心的能源需求正以指數型成長，專家預估，AI技術將使全球電力需求增加3%。2025年，隨著部分市場實施更嚴格的氣候風險揭露法規，企業將面臨更高標準的永續環保審查。對資料中心而言，如何在擴張的需求和減少碳足跡之間取得平衡，將是一大考驗。

政府和企業應聚焦永續基礎架構，導入新型節能冷卻系統、虛擬伺服器環境和永續建材。例如，Lenovo Neptune Liquid Cooling Ecosystem將水冷系統技術推向主流，功耗降低高達40%。展望未來，風力和太陽能等永續能源方面亦將成為企業探索的重點方向。

AI專用基礎架構設計需求看漲：2024年，全球市場對AI和生成式AI工具的擴大採用，帶動AI伺服器的強勁需求。專為應對AI工作負載的獨特需求而設計，配備優化的儲存空間和記憶體，支援伺服器之間的高速通訊，並具備可擴充的儲存系統和高效的電量管理。然而，相較於標準伺服器，新型伺服器將耗用更多電力並產生更多熱能，因此企業需面臨的挑戰之一，是如何在滿足高性能需求的同時管理基礎架構高昂的導入及維護成本。

對此，企業可考慮採用混合式雲端策略，將本地部署的基礎架構與雲端AI服務結合，不僅能協助節省開支並賦予擴展彈性，同時也有助於降低能源消耗，從而促進更為可持續的發展。舉例而言，企業能利用Lenovo與NVIDIA合作的Hybrid AI Advantage解決方案加速AI部署，並透過卓越的Neptune水冷系統技術管理營運成本。