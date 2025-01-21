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企業標註「年後上班」工作機會達2.2萬個 最競爭三大職類出爐

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
人力銀行調查，「年後上班」的工作機會數激增，客服/門市/貿易類最受求職者青睞。圖為客服示意圖。圖/元大人壽提供【作者：黃英傑，日期：2025-01-15，數位典藏序號：20250115091308173】
人力銀行調查，「年後上班」的工作機會數激增，客服/門市/貿易類最受求職者青睞。圖為客服示意圖。圖/元大人壽提供【作者：黃英傑，日期：2025-01-15，數位典藏序號：20250115091308173】

領完年終再找工作？卡位年後轉職潮，企業蠢蠢欲動。104人力銀行數據顯示，1月全站標註「年後上班」的工作機會數已達2.2萬個，比去年同期增加10%，其中，客服/門市/貿易類最受求職者青睞。

104人力銀行推出「個人薪資情報」服務，從50萬筆薪資料中，提供個人薪資落點建議、職務市場供需情況、談薪目標薪資與建議三大幫助，幫助求職者轉職時爭取理想薪資。

104人力銀行數據顯示，今年農曆年前1個月的找工作人數比去年同期成長3.1%，大環境缺工，求職者更勇於在年前轉職，期盼爭取更優渥薪資，測試個人市場身價。可年後上班的2.2萬個工作機會中，依產業，以住宿/餐飲服務業提供5,200個工作數最多、批發/零售/傳直銷業4,300個排行第二、一般製造業與電子資訊/軟體/半導體2,800個位居第三。

104人力銀行觀察年前求職求才的供需關係，轉職競爭最激烈的前三大職類是：文字/傳媒類求職者，平均每人僅能分到0.8份工作，行政/總務/法務類1份工作、經營/人資類1.3份工作相對競爭；工作相對好找的是：營建/製圖類平均每人可分到6.3份工作、餐飲/旅遊/美容美髮類4.4份、醫療保健服務類3.1份。

為協助求職者在轉職時更了解個人薪資落點，爭取更理想的薪資，104人力銀行推出「個人薪資情報」服務，求職者輸入個人薪資與期待薪資等資訊，系統將會從50萬筆薪資大數據中，分析求職者目前的薪資PR落點與未來薪資成長幅度，建議談薪區間與談薪方法。

求職 薪資

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