英業達智慧醫療報喜！全自動化設備落腳大馬 加速搶單

代工大廠英業達（2356） 智慧醫療布局告捷！團隊近年來為因應不斷提升的癌症腫瘤細胞檢測、腸道健康檢測2大市場需求，已攜手馬來西亞智慧醫療大廠WellSpring，打造「循環腫瘤細胞（CTC）檢測、腸安適、益生菌」三項產品線。而公司近日再度發表好消息，旗下「全自動化設備」成功落腳馬來西亞，這也是團隊跨出海外市場的第一大步，未來在馬來西亞實驗室也能執行各項頂尖檢測技術，這也將助團隊加速搶單。

榮文生醫當家博士林志鵬指出，「循環腫瘤細胞（CTC）檢測（Chiline CATCH CTC enrichment ）」擁有3項驚人的特點，包括1.高靈敏度：能從數十億個細胞中精準辨識到極為稀少的腫瘤細胞。2.非侵入性：僅需抽血即可掌握癌症動態。3.全面應用：適用於癌症的早期偵測、復發風險評估、療效監測，甚至提供個性化治療建議。而這也為癌症的早期偵測、治療評估和個性化療程提供關鍵資訊，隨著將「全自動化」引進當地，不僅是團隊邁向全球市場的起點，更是為人類健康帶來新希望的重要一步。

事實上，英業達在癌症篩檢方面的布局已相當成熟，相較之下在腸道健康方面，市場則會感到比較新鮮，而林志鵬也坦言，「腸道健康」與民眾日常生活較為貼近，而透過腸道菌檢測系統、以及益生菌產品的搭配，不僅能讓用戶以非侵入式的篩檢方式，快速了解自身的腸道健康狀況，也能幫助團隊快速打進當地市場，並改善大家在三高（高血壓、高血糖、高膽固醇）、腹瀉、肥胖、皮膚過敏等問題上的困擾。