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英業達智慧醫療報喜！全自動化設備落腳大馬 加速搶單

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
榮文生醫當家博士林志鵬。記者吳康瑋／攝影
榮文生醫當家博士林志鵬。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356） 智慧醫療布局告捷！團隊近年來為因應不斷提升的癌症腫瘤細胞檢測、腸道健康檢測2大市場需求，已攜手馬來西亞智慧醫療大廠WellSpring，打造「循環腫瘤細胞（CTC）檢測、腸安適、益生菌」三項產品線。而公司近日再度發表好消息，旗下「全自動化設備」成功落腳馬來西亞，這也是團隊跨出海外市場的第一大步，未來在馬來西亞實驗室也能執行各項頂尖檢測技術，這也將助團隊加速搶單。

榮文生醫當家博士林志鵬指出，「循環腫瘤細胞（CTC）檢測（Chiline CATCH CTC enrichment ）」擁有3項驚人的特點，包括1.高靈敏度：能從數十億個細胞中精準辨識到極為稀少的腫瘤細胞。2.非侵入性：僅需抽血即可掌握癌症動態。3.全面應用：適用於癌症的早期偵測、復發風險評估、療效監測，甚至提供個性化治療建議。而這也為癌症的早期偵測、治療評估和個性化療程提供關鍵資訊，隨著將「全自動化」引進當地，不僅是團隊邁向全球市場的起點，更是為人類健康帶來新希望的重要一步。

事實上，英業達在癌症篩檢方面的布局已相當成熟，相較之下在腸道健康方面，市場則會感到比較新鮮，而林志鵬也坦言，「腸道健康」與民眾日常生活較為貼近，而透過腸道菌檢測系統、以及益生菌產品的搭配，不僅能讓用戶以非侵入式的篩檢方式，快速了解自身的腸道健康狀況，也能幫助團隊快速打進當地市場，並改善大家在三高（高血壓、高血糖、高膽固醇）、腹瀉、肥胖、皮膚過敏等問題上的困擾。

據悉，榮文生醫與WellSpring自年初達成合作後，雙方便陸續在智慧醫療、及健康篩檢領域推動多項全新布局，而WellSpring成為集團夥伴英華達全家寶產品在大馬地區的代理夥伴，林志鵬透露，雙方將透過全家寶先進的生理量測設備與榮文生醫腸道健康兩大利多產品的互相搭配，取得更好的表現。展望未來，榮文生醫在持續精進循環腫瘤細胞檢測技術的同時，也將致力腸道健康產品的布局，持續深化在地商機。

榮文生醫旗下Chiline CATCH CTC enrichment 。記者吳康瑋／攝影
榮文生醫旗下Chiline CATCH CTC enrichment 。記者吳康瑋／攝影

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