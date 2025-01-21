嘉義地震 南科：園區大廠機台預防性停機
南部今天凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震，地震發生後，嘉南地區有多起餘震。國科會南科管理局表示，園區大廠機台預防性停機，人員已進行疏散，無人員傷亡。
根據中央氣象署地震測報中心，今天凌晨0時17分，嘉義發生芮氏規模6.4地震，深度不到10公里，全台有感，中南部及東南部多處震度達4級；最大震度是嘉義縣大埔6級弱，其次是台南楠西和高雄甲仙5級弱。
國科會南部科學園區管理局指出，園區大廠機台預防性停機，人員進行疏散，目前無人員傷亡；水電氣、污水廠、公有建築及營建工程皆無人員傷亡，標準廠房及宿舍電梯自動跳停、預防性停用。
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